Риэлторов продолжат обучать

В апреле возобновит свою работу проект «Школа продаж» для риэлторов. Специалисты по недвижимости будут изучать теоретические и практические тонкости работы с объектами.
Напомним, что в начале прошлого года «ТИС» предпринял интересный опыт обучения представителей риэлторского сообщества, который оказался вполне успешным – за год обучение в Школе продаж прошли 556 агентов.
«Практика показала, что интерес и потребность в обучении есть. Об этом свидетельствует не только количество наших «учеников», но и количество повторных посещений, коих очень много. Не ошибусь, если скажу, что 80% агентов, посетив один тренинг, приходят к нам еще и еще», - сообщила бизнес-тренер, руководитель Школы продаж Алена Галета.
«Мы строим и продаем жилье очень высокого класса, соответственно, наши требования к партнерам по реализации этого жилья довольно высоки. Риэлторы, продающие «элитку» и общающиеся с ее потенциальными покупателями, должны быть Мастерами с большой буквы. Именно таких и воспитывает наша Школа. Наши затраты на ее создание себя уже оправдали», - комментирует заместитель директора по коммерции ГК «ТИС» Светлана Утешева.
В новом сезоне программа обучения расширена, а «ученики» получат возможность получить аттестат специалиста по недвижимости от «Школы продаж» ГК «ТИС».
Как и в прошлом году, обучение в Школе продаж бесплатное при условии подачи предварительной заявки.