Риэлторов продолжат обучать

«Мы строим и продаем жилье очень высокого класса, соответственно, наши требования к партнерам по реализации этого жилья довольно высоки. Риэлторы, продающие «элитку» и общающиеся с ее потенциальными покупателями, должны быть Мастерами с большой буквы. Именно таких и воспитывает наша Школа. Наши затраты на ее создание себя уже оправдали», - комментирует заместитель директора по коммерции ГК «ТИС» Светлана Утешева.