Городу нужны объекты спорта и досуга

По информации Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в 2012 году планируется начать работы по возведению в Восточном-2 детсада на 340 мест и школы на 1500 мест, в Тюменском микрорайоне – двух детских садов на 340 и 260 мест и школы на 1100 учебных мест. На месте гимназии № 16 должна появиться школа. Также продолжается строительство школы в 3-ем Заречном микрорайоне. Как пояснила чиновник, в отношении объектов Тюменского микрорайона уже определены подрядчики, и разработана проектно-сметная документация.