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Городу нужны объекты спорта и досуга

26 марта 2012, 13:14
В текущем году в планах Тюменской области возвести школы и детсады в Тюменском, Восточном-2 и Заречном микрорайонах города. Также в областном центре появятся и другие объекты социального и культурного значения.

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы рассказала и.о. директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени Анна Игнатьева.

По информации Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в 2012 году планируется начать работы по возведению в Восточном-2 детсада на 340 мест и школы на 1500 мест, в Тюменском микрорайоне – двух детских садов на 340 и 260 мест и школы на 1100 учебных мест. На месте гимназии № 16 должна появиться школа. Также продолжается строительство школы в 3-ем Заречном микрорайоне. Как пояснила чиновник, в отношении объектов Тюменского микрорайона уже определены подрядчики, и разработана проектно-сметная документация.

Планируется завершить работы по строительству онкологического диспансера (2, 3, 4 очереди), музейному комплексу на улице Советской, а также реконструкции «Нефтяника».

Специалистами в рамках программы «Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2012-2014 годы» определены территории, где необходимы определенные объекты. В текущем году планируется приступить к формированию и оформлению земельных участков для них. В числе необходимых объектов 3 детско-юношеских центра в районе улиц Мельникайте, Дружбы-Ватутина и на Московском тракте и молодежный центр экстремальных видов спорта на Республики.

Также будут решаться вопросы строительства запланированных объектов спорта, таких как СОК со стадионом на 1500 мест и бассейном в Восточном-2, спорткомплексы на Камчатской, на Мелиораторов-Голышева, в Тарманах (Топчева-Журавлиная), в границах улиц Воронинской-Рылеева-Курчатова и на Муравленко.

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