Жилищные госпрограммы «подтягивают» ипотеку

Очередной скачок в жилищном кредитовании сами банкиры объясняют тем, что ставка по ипотеке в рублях снизилась до уровня 2008 года и составила в среднем 12%. Другие аналитики связывают динамику с ежегодным ростом цен на жилье и увеличением количества участников госпрограмм. Так, с 2006 года благодаря поддержке государства только на юге области новоселье справили около 10 тысяч молодых семей. В прошлом году в регионе стартовала жилищная программа для бюджетников, которой воспользовались уже около 700 человек. Недостающие для покупки квартиры средства большинство новоселов вынуждены были взять в банках. По данным региональной Ассоциации оценщиков, с использованием механизма ипотеки в прошлом году совершено почти 70 процентов всех сделок на первичном рынке и треть на вторичном.