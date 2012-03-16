Жилищные госпрограммы «подтягивают» ипотеку

На покупку жилья, согласно данным регионального управления центрального банка РФ, жители Тюменской области (включая Ямал и Югру) одолжили у банкиров 58,1 миллиарда рублей, заключив в общей сложности свыше 34 тысяч жилищных и ипотечных договоров.
В 2011 году банковские структуры региона выдали юридическим и физическим лицам в качестве кредитов 750 миллиардов рублей. По сравнению с 2010 годом количество ипотечных сделок выросло более чем на треть, а общий размер выданных по ним средств - на 60%. На сегодняшний день ипотечное бремя населения оценивается почти в 126 миллиардов рублей. По этому показателю область занимает второе место в России, уступая лишь Москве, сообщает «Российская газета».
Очередной скачок в жилищном кредитовании сами банкиры объясняют тем, что ставка по ипотеке в рублях снизилась до уровня 2008 года и составила в среднем 12%. Другие аналитики связывают динамику с ежегодным ростом цен на жилье и увеличением количества участников госпрограмм. Так, с 2006 года благодаря поддержке государства только на юге области новоселье справили около 10 тысяч молодых семей. В прошлом году в регионе стартовала жилищная программа для бюджетников, которой воспользовались уже около 700 человек. Недостающие для покупки квартиры средства большинство новоселов вынуждены были взять в банках. По данным региональной Ассоциации оценщиков, с использованием механизма ипотеки в прошлом году совершено почти 70 процентов всех сделок на первичном рынке и треть на вторичном.
Высоким уровнем господдержки объясняют и востребованность заемных средств предприятиями. Как отметила, выступая на прошедшей в Тюмени конференции, посвященной развитию регионального банковского сектора, заместитель губернатора Татьяна Крупина, ощущая помощь, бизнесмены более уверенно идут в банки. В прошлом году обратившиеся за господдержкой предприятия привлекли почти 3,5 миллиарда рублей заемных средств, получив из бюджета 114 миллионов. То есть один бюджетный рубль «подтягивает» как минимум 10 не бюджетных. При этом объем господдержки растет год от года.