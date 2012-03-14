Легкоатлетический манеж - для спорта, парковка - для авто

Манеж состоит из самой арены, административного блока и подземной парковки. Особенностью объекта, бузусловно, стала сама, арена – огромный зал, площадь которого 9 тысяч квадратных метров. Ширина и длина 60 и 120 метров – это довольно внушительные цифры. В Тюмени, да и во всем регионе, объекта подобного уровня пока нет. Как отметил Сергей Жуля, в России таких строений тоже немного. Отрадно, что проектировали здание местные проектировщики. Самым сложным этапом строительства было возведение арены. Также на объекте применены современные технологии, например, отапливаться манеж будет не традиционными приборами, а инфракрасными панелями. Эти панели экономят место, а также ресурсы.