Легкоатлетический манеж - для спорта, парковка - для авто

Учебно-тренировочные процессы спортивно-массовых мероприятий разного назначения теперь будут проводиться в новом здании – в легкоатлетическом манеже. Здесь же будет размещаться парковка, доступная горожанам.
Корпус крупнейшего в Тюмени легкоатлетического манежа, расположенного в квартале улиц Ямской – Казанской – Луначарского – Ирбитской, планируют ввести в эксплуатацию в 2012 году. Начало стройке положено в 2008, и все, по отзывам строителей, идет по плану.
«На сегодняшний день полностью закончена коробка здания, выполняются фасадные работы. Приступаем к отделочным работам внутри здания. По плану в конце года здание должно быть введено, - рассказал заместитель гендиректора ЗАО «Строймонтаж» Сергей Жуля.
Манеж состоит из самой арены, административного блока и подземной парковки. Особенностью объекта, бузусловно, стала сама, арена – огромный зал, площадь которого 9 тысяч квадратных метров. Ширина и длина 60 и 120 метров – это довольно внушительные цифры. В Тюмени, да и во всем регионе, объекта подобного уровня пока нет. Как отметил Сергей Жуля, в России таких строений тоже немного. Отрадно, что проектировали здание местные проектировщики. Самым сложным этапом строительства было возведение арены. Также на объекте применены современные технологии, например, отапливаться манеж будет не традиционными приборами, а инфракрасными панелями. Эти панели экономят место, а также ресурсы.
В дополнение к этому на манеже разместится скалодром высотой порядка 14 метров. Его монтаж уже начался.
Важной частью комплекса является двухуровневая парковка на 320 автомобилей. Как отметил замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Андрей Басов, парковка не будет под запретом для горожан. «Соревнования проходят нечасто, поэтому жителям возможно будет пользоваться парковкой не только с целью посещения комплекса», - отметил он. Стоит добавить, что именно здесь улицы города довольно узкие и сплошь заставлены припаркованными автомобилями.
Зрительских мест проектом предполагается всего 500. На первый взгляд, этого мало, но такая цифра выведена из расчетов. При необходимости здесь будут использоваться мобильные посадочные места, с их прибавлением общее число мест сможет возрасти до 2 000, добавил Андрей Басов.
В 2011 году несколько спортивных объектов, финансируемых из областного бюджета, были введены в эксплуатацию. «Легкоатлетический манеж – это один из крупнейших объектов, которые предстоит ввести в 2012 году. Также будет введен «Прибой», завершится реконструкция «Жемчужины Сибири». В целом порядка 9 спортивных объектов разных по назначению будут введены в Тюменской области в этом году», - подытожил замначальника ГУС.