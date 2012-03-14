Как разовьется территория у озера Цимлянского?

В администрации города уже подписано распоряжение о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Васильковой – Урожайной – Барнаульской – Белорусской, которые состоятся 22 марта с 16 до 17 часов для жителей города Тюмени, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на указанной территории, для правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Место проведения публичных слушаний – помещение конференц-зала департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, к. 210).
Место размещения материалов информационного характера по проекту планировки – департамент градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 326, 327, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).
Предложения и замечания принимаются там же, а также в день и время проведения публичных слушаний, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
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