Как разовьется территория у озера Цимлянского?

В администрации города уже подписано распоряжение о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Васильковой – Урожайной – Барнаульской – Белорусской, которые состоятся 22 марта с 16 до 17 часов для жителей города Тюмени, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на указанной территории, для правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.