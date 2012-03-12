Новый ТРЦ: «Ашан» и все-все-все

В Тюмени продолжается строительство самого большого в городе ТРЦ в районе улиц Широтной и Мельникайте. Помимо гипермаркета «Ашан» на огромной площади разместятся также строительный супермаркет, спортивные магазины, магазины одежды, электроники, кинотеатр и ресторан.
Общая площадь гипермаркета составит 100 тысяч квадратных метров, из которых 75 тысяч – сдаваемая в аренду территория.
Напомним, самый большой по площади в Тюмени сегодня – ТЦ «Солнечный». Но, как комментирует аналитик ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, площадь «Солнечного» 51,6 тысяч квадратных метров, в этой цифре учитывается и большой многоуровневый паркинг. Поэтому специалист считает не совсем верным считать «Солнечный» самым большим в Тюмени. По ее мнению, наибольшим пока остается ТЦ «Колумб» - 47,5 тысяч квадратных метров.
Строительство на Широтной-Мельникайте продолжается. На сегодня первый этаж двухэтажного здания возведен. Якорным арендатором в новом ТРЦ будет «Ашан», площадь которого займет около 20 тысяч квадратных метров. Консультантом сделки выступает компания Cushman & Wakefield. Девелопер проекта - компания «МДС Групп». По информации старшего директора отдела торговой недвижимости компании Cushman & Wakefield Михаила Свердлова, достигнуто предварительное соглашение с Inditex Group – крупнейшей корпорацией одежды, известной такими брендами как Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull and Bear и другими.
Как ранее сообщали в тюменских СМИ, подобные бренды не планировали приходить в областной центр, поскольку наш город не является миллионником. Но многие аналитические материалы доказывают, что торговых площадей и известных марок нам не хватает. Видимо, поэтому крупные арендаторы все-таки идут к нам.
«С вводом ТРЦ на Широтной-Мельникайте перенасыщения местного рынка торговыми площадями не возникнет, - комментирует аналитик рынка коммерческой недвижимости ЗАО «Ассоциация АЛКО» Ирина Макарова, - И прогнозируемое значение показателя обеспеченности торговыми площадями в 2012-2013 годы составит 567 квадратных метров на 1000 жителей (из расчета исключен ТЦ «О Кей», так как он специализированный ТЦ, но включен строящийся объект на Герцена-Мориса Тореза)». Отметим, что рынок считается насыщенным для городов с населением от 500 тысяч человек, когда показатель обеспеченности торговыми площадями достигает отметки в 700-800 квадратных метров на 1000 человек.