Новый ТРЦ: «Ашан» и все-все-все

«С вводом ТРЦ на Широтной-Мельникайте перенасыщения местного рынка торговыми площадями не возникнет, - комментирует аналитик рынка коммерческой недвижимости ЗАО «Ассоциация АЛКО» Ирина Макарова, - И прогнозируемое значение показателя обеспеченности торговыми площадями в 2012-2013 годы составит 567 квадратных метров на 1000 жителей (из расчета исключен ТЦ «О Кей», так как он специализированный ТЦ, но включен строящийся объект на Герцена-Мориса Тореза)». Отметим, что рынок считается насыщенным для городов с населением от 500 тысяч человек, когда показатель обеспеченности торговыми площадями достигает отметки в 700-800 квадратных метров на 1000 человек.