В феврале отмечен огромный спрос на тюменскую недвижимость

Застройщики же отметили рост спроса на новостройки Тюмени. По словам директора по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александра Щиголя, компания переполнила план, превысив его на 30%. Причину этого он объясняет тем, что люди стремятся сохранить свои средства. Исследования застройщика показали, что значительно выросла доля инвестиционных сделок. «Это видно и по структуре сегментов, которые вымываются, – это наиболее ликвидные, однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 35-45 квадратных метров. Что касается программ, о которых говорил Андрей Руфович: у нас есть возможность обмена жилья – «вторичку» на квартиру в новостройке, – и по ней большинство сделок идет как раз с участием какой-либо субсидии или сертификата», - сообщил Александр Щиголь. Интерес к малогабаритному жилью подтверждает и первый замдиректора ООО «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев. «А вот повальное повышение процентных ставок на ипотечные кредиты, о котором так много говорили в феврале, наши эксперты опровергли. Так, о повышении процентных ставок заявили пока только единичные банки, – например, Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк».