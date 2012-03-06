В феврале отмечен огромный спрос на тюменскую недвижимость

Тюменские риэлторы, банкиры и застройщики отмечают значительное увеличение спроса и числа проведенных сделок по покупке и продаже жилой недвижимости Тюмени. К такому выводу пришли участники итоговой февральской встречи, которая состоялась 2 марта в редакции еженедельника «Квартирный вопрос».
Традиционно февраль – месяц для разгона рынка. Но активность 2012 года, по данным гендиректора ТРЦ «Недвижимость для Вас» Юлии Пантелеевой, соответствовала показателям июля-октября прошлого года. «По сравнению с февралем 2011 года, объем сделок вырос на 35-40%», - отмечает она. И связывает это с политической ситуацией, хорошей работой соцпрограмм и ростом ипотечного кредитования.
«У нас рынок очень маленький, есть дефицит и «первички», и «вторички» в городе, поэтому любая мало-мальская программа нам выкатывает сюрприз. Программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем ветеранов войны, субсидии бюджетникам и молодым семьям, – все это огромные деньги, которые вливаются в рынок недвижимости и разгоняют его», - поддержал коллегу генеральный директор АН «Адвекс Недвижимость» Андрей Слотин. И подчеркнул, что в других регионах, где нет такого количества и объема программ, нет и такого роста рынка.
Застройщики же отметили рост спроса на новостройки Тюмени. По словам директора по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александра Щиголя, компания переполнила план, превысив его на 30%. Причину этого он объясняет тем, что люди стремятся сохранить свои средства. Исследования застройщика показали, что значительно выросла доля инвестиционных сделок. «Это видно и по структуре сегментов, которые вымываются, – это наиболее ликвидные, однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 35-45 квадратных метров. Что касается программ, о которых говорил Андрей Руфович: у нас есть возможность обмена жилья – «вторичку» на квартиру в новостройке, – и по ней большинство сделок идет как раз с участием какой-либо субсидии или сертификата», - сообщил Александр Щиголь. Интерес к малогабаритному жилью подтверждает и первый замдиректора ООО «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев. «А вот повальное повышение процентных ставок на ипотечные кредиты, о котором так много говорили в феврале, наши эксперты опровергли. Так, о повышении процентных ставок заявили пока только единичные банки, – например, Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк».
Никита Сулимов, руководитель отдела продаж ДСК «ЖБИ-5», считает, что сравнивая цены на недвижимость декабря и января, покупатель замечает их рост. В страхе, что стоимость вырастет еще выше, потребитель начинает вкладывать средства в недвижимость – ведь это наименее рискованные инвестиции в России.
«Сегодня мы имеем парадокс: растут цены на недвижимость (в феврале практически все застройщики подняли ценник), растут процентные ставки, растет рынок. Это, конечно, ненормально. Получается, что люди все больше в структуре своего дохода вынуждены тратить на жилье», – сделал вывод директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Но эти тенденции пугающие, отметил директор АН «Город» Олег Касьянов: «Когда рост цен на недвижимость обгоняет инфляционные процессы – это означает, что недвижимость переоценена, причем искусственно. Декабрь, январь, февраль – у всех идет рост, и это прекрасно. Но как дальше жить будем? Миллиард 900 миллионов – на ветхое жилье, 1200 бюджетников, 1300 квартир купят сиротам, молодые семьи… А однокомнатных квартир уже сейчас нет», - считает он.
Участники встречи, конечно, сравнивали ситуацию сегодня с кризисным 2008 годов. Но прозвучало и оптимистичное мнение: «Не будет такого роста цен, как в 2007-2008 годах – на 15-20%, – считает Сергей Гусев. – Спрос есть, но люди уже будут думать, стоит ли брать по такой стоимости? Психологический потолок цен достигнут».