«Загородные» продажи не утихали по зиме

«По сравнению с прошлым годом продажи этой зимой нас радовали, - комментирует специалист по загородной недвижимости агентства недвижимости «Сова» Татьяна Зубкова, - Но весна есть весна - люди еще активнее выходят на рынок. Кто-то собирается выставить объект на продажу в более выгодном свете. Другие, кто сам планирует купить дачу или участок, пока консультируются - узнают цены, количество предложений, многие ездят и смотрят объекты. Продажа загородной недвижимости наращивает темпы. Но самый пик, конечно же, будет в мае-июне». По данным агентства, в феврале порядка 60% сделок прошло именно по загородной недвижимости. Конечно же, в теплый сезон эти цифры будут расти, отмечают в компании.