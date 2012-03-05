«Загородные» продажи не утихали по зиме

В 2012 году выдалась «урожайная» зима для продавцов загородной недвижимости. По отзывам ряда земельных девелоперов, продажи в холодный период значительно не утихали и даже превзошли планы.
Так, в поселке «Подмосковье» за зимние месяцы продажи составили порядка 30%, а с августа по ноябрь около 40%. Всего в поселке 31 участок. Высокие показатели продаж и в поселке «Мирово Парк»: с июля по декабрь 2011 года - 29,6 га с января по март - 3,3 га, при общей площади участка в 110 га. Не отстают в продажах земли эконом-сегмента, предлагаемые известным девелопером «ИнвестФонд». По информации компании, темпы «зимней» реализации держатся выше среднего, и это обусловлено, в первую очередь, тем, что в декабре на продажу компания выставила новый продукт – коттеджный поселок «Якуши-3» (3-я очередь продаж). Из 144 участков очереди реализовано 78.
Как отмечает директора по маркетингу и продажам компании «МастЭко» (девелопер «Мирово Парк») Андрей Панасюк, причина высоких продаж – стремление жить за городом, появление новых и разных форматов загородной недвижимости, а также «перегретый» рынок многоэтажного жилья. По мнению замгенерального директора ЗАО «Базис-Консалт» («Подмосковье») Александр Морозов, грани сезонности стираются, поскольку меняются люди – они по-другому планируют свой бюджет, строят планы. И хорошая динамика прослеживается не только на рынке земельном.
«По сравнению с прошлым годом продажи этой зимой нас радовали, - комментирует специалист по загородной недвижимости агентства недвижимости «Сова» Татьяна Зубкова, - Но весна есть весна - люди еще активнее выходят на рынок. Кто-то собирается выставить объект на продажу в более выгодном свете. Другие, кто сам планирует купить дачу или участок, пока консультируются - узнают цены, количество предложений, многие ездят и смотрят объекты. Продажа загородной недвижимости наращивает темпы. Но самый пик, конечно же, будет в мае-июне». По данным агентства, в феврале порядка 60% сделок прошло именно по загородной недвижимости. Конечно же, в теплый сезон эти цифры будут расти, отмечают в компании.