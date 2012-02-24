Владимир Якушев: по идее, детские сады и школы надо было сдавать раньше

Такую схему обозначил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе «прямой линии» с тюменцами, которая состоялась 21 февраля в областном центре.
Горожане интересуются, когда же в районах новой застройки появятся детские сады и школы. «Построили новые современные дома, люди заселились, но теперь вынуждены возить детей в сады, школы и даже поликлиники в другие районы города. Может быть, стоит начинать застройку микрорайонов с социальных объектов?», - спросили губернатора.
Глава региона согласился, что темпы строительства жилья в областном центре значительно превышают строительство объектов социальных в районах комплексной застройки.
«Но мы не сможем сначала строить объекты социальной сферы, а затем многоквартирные дома. Объясню, почему. Социальная сфера строится только тогда, когда мы понимаем, что школа или детский сад будут заполнены. Построенный микрорайон еще не означает, что в нем будет жить то количество детей, которых достаточно для заполнения детских садов и школ. Это, во-первых. Второе, о чем хотелось бы сказать, застройку микрорайонов и строительство объектов социальной сфере необходимо больше синхронизировать. Это показали наши промахи по застройке Восточных и Тюменских микрорайонов. Сегодня социальная сфера в них находится в роли догоняющей, причем, с очень серьезным отставанием. По идее, детские сады и школы надо было сдавать раньше, чтобы снять напряжение, возникшее в 2011 году. Мы сегодня активно двигаемся в этом направлении, заканчиваем проектные работы, начнем выходить на строительство и школ, и детских садов. Но сдача намечена на 2012 год. Мы перегрели ситуацию. Поэтому что касается новых микрорайонов, мы должны действовать более синхронно. И буквально в течение года после заселения новых домов должна вводиться в эксплуатацию социальная инфраструктура», - пояснил Владимир Якушев.
«Если жилье строится по конкретным программам и есть понимание, кто его приобретет – молодая семья, работники бюджетной сферы – это одно дело. Но если это рынок, то мы не понимаем, кто купит квартиры в новых домах, какой возраст будет у этого населения, - продолжил губернатор, - Мы прекрасно знаем, что много квартир пустует, потому что их владельцы сейчас живут и работают на Севере. И сложно предположить и прогнозировать, насколько будут загружены объекты социальной сферы. Я признаю это и не снимаю с себя ответственности, что в Восточных и Тюменских микрорайонах мы ситуацию подзатянули. Наша задача в максимально короткие сроки выходить на строительные площадки, поскольку понимаем, что и где будем строить».