Владимир Якушев: по идее, детские сады и школы надо было сдавать раньше

«Но мы не сможем сначала строить объекты социальной сферы, а затем многоквартирные дома. Объясню, почему. Социальная сфера строится только тогда, когда мы понимаем, что школа или детский сад будут заполнены. Построенный микрорайон еще не означает, что в нем будет жить то количество детей, которых достаточно для заполнения детских садов и школ. Это, во-первых. Второе, о чем хотелось бы сказать, застройку микрорайонов и строительство объектов социальной сфере необходимо больше синхронизировать. Это показали наши промахи по застройке Восточных и Тюменских микрорайонов. Сегодня социальная сфера в них находится в роли догоняющей, причем, с очень серьезным отставанием. По идее, детские сады и школы надо было сдавать раньше, чтобы снять напряжение, возникшее в 2011 году. Мы сегодня активно двигаемся в этом направлении, заканчиваем проектные работы, начнем выходить на строительство и школ, и детских садов. Но сдача намечена на 2012 год. Мы перегрели ситуацию. Поэтому что касается новых микрорайонов, мы должны действовать более синхронно. И буквально в течение года после заселения новых домов должна вводиться в эксплуатацию социальная инфраструктура», - пояснил Владимир Якушев.