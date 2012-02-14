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«Подмосковье»: ты можешь!

14 февраля 2012, 09:21
Загородный поселок «Подмосковье» проводит акцию «Ты можешь!». Покупатель участка не просто приобретает землю, а может получить и другие ценные призы.

Загородный поселок «Подмосковье» проводит акцию «Ты можешь!». Покупатель участка не просто приобретает землю, а может получить и другие ценные призы.

Акция действительная для покупателей земельного участка в загородном поселке «Подмосковье» приобретающего в период с 23 января по 30 апреля 2012 года.

В подарок покупателю предоставляется Сертификат на кухонный гарнитур либо мягкую или офисную мебель, которую он может выбрать из ассортимента, который предлагается магазином «Неман» (ИП Брагин А.В.). Но владелец сертификата может приобрести в салоне мебель, по стоимости превышающую сумму сертификата со скидкой от 2% до 5% на сумму, которую он внесёт сверх стоимости сертификата.

И это не единственный подарок! Второй – Сертификат на скидку от туристического агентства «7 морей», которым владельцы могут воспользоваться, решив поехать в зарубежные поездки.

На покупателя участвующего в акции «Ты можешь!» не распространяются условия других акций, скидок и бонусов. Количество подарков ограничено.

«ТЫ МОЖЕШЬ!»

1. Купить землю – по ипотеке или рассрочке

2. Реализовать свою мечту – построить свой дом

3. Получить подарок – кухонный гарнитур

4. Стать счастливым в «Подмосковье»

5. Ты можешь!

Подробности акции на сайте «Подмосковье» или по телефону 567-888

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