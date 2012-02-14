«Подмосковье»: ты можешь!

В подарок покупателю предоставляется Сертификат на кухонный гарнитур либо мягкую или офисную мебель, которую он может выбрать из ассортимента, который предлагается магазином «Неман» (ИП Брагин А.В.). Но владелец сертификата может приобрести в салоне мебель, по стоимости превышающую сумму сертификата со скидкой от 2% до 5% на сумму, которую он внесёт сверх стоимости сертификата.