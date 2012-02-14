«Подмосковье»: ты можешь!

Загородный поселок «Подмосковье» проводит акцию «Ты можешь!». Покупатель участка не просто приобретает землю, а может получить и другие ценные призы.
Акция действительная для покупателей земельного участка в загородном поселке «Подмосковье» приобретающего в период с 23 января по 30 апреля 2012 года.
В подарок покупателю предоставляется Сертификат на кухонный гарнитур либо мягкую или офисную мебель, которую он может выбрать из ассортимента, который предлагается магазином «Неман» (ИП Брагин А.В.). Но владелец сертификата может приобрести в салоне мебель, по стоимости превышающую сумму сертификата со скидкой от 2% до 5% на сумму, которую он внесёт сверх стоимости сертификата.
И это не единственный подарок! Второй – Сертификат на скидку от туристического агентства «7 морей», которым владельцы могут воспользоваться, решив поехать в зарубежные поездки.
На покупателя участвующего в акции «Ты можешь!» не распространяются условия других акций, скидок и бонусов. Количество подарков ограничено.
«ТЫ МОЖЕШЬ!»
1. Купить землю – по ипотеке или рассрочке
2. Реализовать свою мечту – построить свой дом
3. Получить подарок – кухонный гарнитур
4. Стать счастливым в «Подмосковье»
5. Ты можешь!
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