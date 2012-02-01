В области стартовала операция «Жилище-2012»

«Многие думают, что с ними ничего не случится. Поэтому, когда приходит инспектор, реакция домовладельцев бывает неоднозначной: кто-то сразу начинает кричать, говоря, что это нарушения не его, соответственно и проблемы тоже. Кто-то наоборот: просит указать все имеющиеся недостатки для их дальнейшего устранения. В данном случае инспектор обязательно обследует ваше домовладение, проверит исправность отопительных приборов в доме и бане, наличие видимых неисправностей в электроустановках и электропроводке, укажет и на другие нарушения», - комментирует начальник отделения надзорной деятельности по Исетскому району Андрей Тишинский.