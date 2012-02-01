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В области стартовала операция «Жилище-2012»

1 февраля 2012, 18:00
В целях стабилизации обстановки с пожарами на объектах жилого фонда, предотвращение гибели людей и роста материального ущерба ГУ МЧС России по Тюменской области проводит операцию «Жилище – 2012».

В целях стабилизации обстановки с пожарами на объектах жилого фонда, предотвращение гибели людей и роста материального ущерба ГУ МЧС России по Тюменской области проводит операцию «Жилище – 2012».

Это ежегодное мероприятие, первый этап которого в этом году начинается в Исетском районе.

«Многие думают, что с ними ничего не случится. Поэтому, когда приходит инспектор, реакция домовладельцев бывает неоднозначной: кто-то сразу начинает кричать, говоря, что это нарушения не его, соответственно и проблемы тоже. Кто-то наоборот: просит указать все имеющиеся недостатки для их дальнейшего устранения. В данном случае инспектор обязательно обследует ваше домовладение, проверит исправность отопительных приборов в доме и бане, наличие видимых неисправностей в электроустановках и электропроводке, укажет и на другие нарушения», - комментирует начальник отделения надзорной деятельности по Исетскому району Андрей Тишинский.

Инспекторы надзорной деятельности предупреждают жителей района, что за нарушение требований правил пожарной безопасности будут приниматься меры административного воздействия, сообщает пресс-служба ведомства.

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