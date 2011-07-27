«Страшные» сообщения по телефону стоит перепроверять, советуют полицейские

Еще одним популярным способом «изъятия» накоплений у граждан является мошенничество, связанное с банковскими картами. Звонивший незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что якобы срок действия банковской карты абонента закончен, в связи с чем счет будет заблокирован, а для того, чтобы его разблокировать, необходимо подойти к банкомату и совершить несколько комбинаций по набору цифр. В результате деньги с карты переводятся на счет неизвестного абонентского номера сотового оператора. При этом потерпевшего просят продиктовать номер квитанции об оплате телефонного номера и в течение нескольких часов не пользоваться банковской картой. Это время мошенники используют для того, чтобы полностью опустошить счет доверчивых граждан.