«Страшные» сообщения по телефону стоит перепроверять, советуют полицейские

От общего количества зарегистрированных преступлений по фактам мошенничества доля мошенничеств, совершенных по телефону (так называемые мобильные мошенничества) составляет 25,1%. Раскрываемость таких преступлений за последние полгода возросла на 45,4%.
Самые «свежие» способы обмана: SMS-сообщение с предложением посмотреть ММС-сообщение или картинку, которые вам якобы прислали друзья, родственники и знакомые (в результате никакое сообщение не откроется, зато полностью опустеет баланс), и покупки через интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Так, несколько жителей Тюменской области уже стали жертвами аферистки из другого региона, которая в буквальном смысле продавала кота в мешке. Разместив объявление в сети Интернет о продаже породистых котят и щенят с родословной, женщина просила через банк либо блиц-переводом оплатить часть покупки. Оставшиеся деньги покупатели должны были передать ее водителю якобы при доставке товара. Однако перечислив деньги, тюменцы так и не увидели обещанных котят и щенков — их у женщины в наличии не оказалось.
Анализ раскрытых уголовных дел свидетельствует о том, что лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение мошенничества, были ранее судимы за совершение имущественных преступлений и не имели легального источника дохода.
Так, например,
74 преступных эпизода было доказано
Самыми распространенными мобильными мошенничествами по-прежнему остаются звонки гражданам о якобы совершенных родственниками ДТП. Не убедившись, что родственник действительно совершил то или иное противоправное деяние, граждане отдают или переводят деньги на счет аферистам, и только после этого обращаются в полицию, теряя драгоценное время. Такие преступления совершаются не только в пределах родного города. Звонки поступают из региона в регион, и этим усложняется процесс установления преступников.
Так, пожилой мужчина, житель Тюмени перевел на указанный аферистами абонентский номер сотового телефона 30 тысяч рублей, и только после этого выяснил у внука, что тот не совершал никакого ДТП.
Тюменка, поддавшись аналогичным уловкам мошенников, опустошила семейный бюджет на 100 тысяч рублей. Расставшись с немалой суммой, она перезвонила-таки мужу и выяснила, что тот спокойно сидит на рабочем месте и вообще не ездил на своей машине.
Однако встречаются и бдительные граждане. Например, месяц назад на стационарный телефон жительницы областного центра позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником милиции, сообщил, что ее сын совершил убийство и за «решение данного вопроса» необходимо заплатить 600 тысяч рублей. Сразу же после разговора женщина позвонила сыну и убедилась, что он не совершал никаких противоправных действий, и позвонила в полицию.
Еще одним популярным способом «изъятия» накоплений у граждан является мошенничество, связанное с банковскими картами. Звонивший незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что якобы срок действия банковской карты абонента закончен, в связи с чем счет будет заблокирован, а для того, чтобы его разблокировать, необходимо подойти к банкомату и совершить несколько комбинаций по набору цифр. В результате деньги с карты переводятся на счет неизвестного абонентского номера сотового оператора. При этом потерпевшего просят продиктовать номер квитанции об оплате телефонного номера и в течение нескольких часов не пользоваться банковской картой. Это время мошенники используют для того, чтобы полностью опустошить счет доверчивых граждан.
Появляются и новые виды мошенничества. На мобильный телефон звонит неизвестный и, представившись сотрудником компании сотового оператора, связью которого вы пользуетесь, сообщает, что якобы заканчивается срок действия вашего тарифного плана. А для того, чтобы не блокировать сим-карту, необходимо подойти в офис сотового оператора или... набрать определенные цифры на сотовом телефоне и после набора цифр весь денежный баланс, находящийся на вашем телефоне исчезает.
Чтобы не стать жертвами мошенников, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области при поступлении подобных звонков рекомендуют гражданам:
— убедиться у родственника, действительно ли он совершил противоправное деяние и где он находится;
— спросить, где именно произошло ДТП, позвонить в ОВД и получить полную информацию;
— немедленно набрать «02» и сообщить о вымогательстве денег;
— при звонке лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций или учреждений, попросить их представиться, спросить юридический адрес и номер телефона, самому перезвонить в данную организацию (в случае с банковской картой позвонить на телефон, номер которого указан на банковской карте, в случае с сотовым оператором — позвонить самому в сотовую компанию).