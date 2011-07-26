Разгрузил вагон цемента? Нет, попробовал вейкбординг

А дальше ты просто катаешься туда-сюда. Когда тебе это наскучивает, начинаешь делать трюки. Они бывают разные — с флета, то есть водной поверхности. С флета идет зарезка по воде — ты создаешь сопротивление, уходишь в сторону, создаешь натяжение — и тебя выдергивает из воды. И во время подъема можно сделать грэб или вращение, сальто. Вторая часть трюков связана с фигурами, но в нашем парке их пока нет. В планах в этом году или в следующем поставить трамплин и какую-нибудь слайдовую фигуру.