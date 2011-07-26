Разгрузил вагон цемента? Нет, попробовал вейкбординг

Олег рассказал о том, как они с компаньоном организовали в Тюмени вейбордическую станцию, почему он начал заниматься катанием на доске и в чем плюсы этого вида спорта.
Вейкбординг — летняя альтернатива сноубордингу
Я попробовал вейкбординг в 2005 году на озере Муллаши, где райдеры катались на доске за скутером. Я увидел это и захотел попробовать. Мне понравилось — отличная летняя альтернатива сноуборду, еще одному моему увлечению. Скутер был чужой, мы купили свои доски и несколько лет ездили туда кататься.
Мы занимаемся кабельным вейкбордингом
В классическом понимании вейкбординг — катание на доске за специальным буксировочным катером, а скутер — лишь его дешевая альтернатива. Эти катера выпускают преимущественно в Америке. Их особенность — балласт в задней части, пустые емкости, которые заполняются водой. От груза катер проседает и получается волна, которая увеличивается или уменьшается. Задача — ехать за катером и перепрыгивать с волны на волну, при этом делая акробатические элементы — вращения, сальто, флипы.
Последние несколько лет с появлением круговых канатных дорог активно развивается кабельный вейкбординг, именно этой разновидностью мы и занимаемся. Если в классическом вейкбординге райдера буксирует катер, то в кабельном — водная канатная дорога. На сегодняшний день в России 4 круговых канатных дороги: в Москве, Анапе и Екатеринбурге.
Что такое водная канатная дорога
Что собой представляет водная канатная дорога? По кругу водоема стоят опоры, между ними натянут трос. Райдеры катаются, держась за фалы, прикрепленные к этому тросу, делают трюки. Оператор подает фал, регулирует скорость, отвечает за соблюдение техники безопасности. Трос, на котором закреплены каретки и спущены фалы, вращается электродвигателем со скоростью примерно
Водные канатные дороги бывают круговыми и реверсивными, на Липовом стоит реверсивная канатная дорога — мы двигаемся от одного берега к другому и обратно, катаемся без остановки по траектории «восьмерки».
Хотелось ни от кого не зависеть — построили свою водную канатную дорогу
Несколько лет мы катались, используя чужой скутер, но хотелось ни от кого не зависеть. Была идея сделать что-то вроде вейкбордистского клуба, скинуться по 100 — 200 тыс. руб. и купить скутер или «бэушный» буксировочный катер из Америки. Он стоит порядка
В прошлом году мы узнали, что в Екатеринбурге построили круговую канатную дорогу, побывали там и попробовали. У них, помимо круговой, стоит маленькая реверсивная дорожка, метров 50 длиной. У нас, для сравнения, 160 м. Мы решили установить такую в нашем городе, чтобы не ездить в Екатеринбург каждые выходные.
В конце очередного сноубордического сезона, я вспомнил, что приходит время катания на вейкборде, а делать это негде. Случайно нашел ребят из Челябинска, которые самостоятельно поставили канатную дорогу у себя. С их помощью организовали свой «аттракцион» и мы. Это потребовало меньше вложений, чем если бы мы приобретали буксировочный катер. В этом и прелесть водных канатных дорог — они делают вейкбординг более доступным.
В начале июля мы запустили вейкбордическую станцию. Планируем кататься до октября, потом вода будет холоднее, но не замерзнуть нам помогут гидрокостюмы. Мы работаем ежедневно: с обеда (по предварительному звонку можем приехать и раньше) до заката солнца.
Вейкбординг в Тюмени есть только на Липовом
Владельцы пляжа на Липовом тоже за спорт, поэтому хорошо восприняли наше предложение организовать на озере вейкбординг. Первоначально мы пытались установить контакт с областным департаментом по спорту и молодежной политике, нашли место — на Цимлянском озере. Вроде бы с той стороны было понимание, но оказалось слишком много бюрократических проволочек. Я думаю, что нам бы не позволили открыться до сих пор, поэтому оказалось проще организовать самостоятельно.
Организаторам пляжа на Липовом нравится, что вейкбордингом в Тюмени можно заниматься только у них. Таким образом, конкурентоспособность Липового увеличивается.
На Липовом пока доступны только флетовые трюки
Как начинается катание: новички стартуют из положения лежа на спине в воде, а опытные прыгают с пирса. Например, Владимир Пономарев прыгает с пирса, делает сальто вперед, ставит доску на воду и уезжает.
А дальше ты просто катаешься туда-сюда. Когда тебе это наскучивает, начинаешь делать трюки. Они бывают разные — с флета, то есть водной поверхности. С флета идет зарезка по воде — ты создаешь сопротивление, уходишь в сторону, создаешь натяжение — и тебя выдергивает из воды. И во время подъема можно сделать грэб или вращение, сальто. Вторая часть трюков связана с фигурами, но в нашем парке их пока нет. В планах в этом году или в следующем поставить трамплин и какую-нибудь слайдовую фигуру.
В Тюмени около 60 вейкбордеров
В Тюмени среди тех, кто увлекается вейкбордингом, есть люди, которые начали кататься еще на Муллашах — около
Оборудование мы предоставляем, инструктаж проводим
Чтобы начать кататься, вы можете просто приехать на Липовое и подойти к нам или предварительно позвонить мне. Мы предоставляем оборудование — доску, крепления, жилет, шлем, а также проводим инструктаж: рассказываем, как стартовать из воды, держаться, позже — как разворачиваться, совершенствовать стиль катания. Разовое
Чтобы долгое время кататься, человеку нужно быть физически подготовленным. Новичку может быть сложным продержаться на воде даже 10 минут, а на следующий день он почувствует себя, как будто вагон цемента разгрузил и с трудом откроет бутылку воды.
«Катуха, кутеж, телочки на берегу»
Вейкбординг идеально подойдет тем, кто любит активный отдых, адреналин. Мы больше рассматриваем вейкбординг не как спорт, а как отличное времяпровождение с дружеской атмосферой, солнцем. У нас даже есть девиз: «Катуха, кутеж, телочки на берегу». Мы катаемся, отдыхаем, общаемся. К нам приезжают гости из Екатеринбурга, Челябинска — им нравится и расположение, и атмосфера.
Хотя вейкбординг экстремальный вид спорта, он намного безопаснее, чем сноубординг или фрирайд, например. Падать в воду намного приятнее и безопаснее, чем на ледяную корку, асфальт, или чем лететь с большого уклона. Падения более мягкие, травмы не такие опасные для жизни, как в сноуборде. Максимум, что можно сделать — потянуть связки или получить вывих, и то на стадии, когда ты пытаешься сделать сложные трюки. В процессе обучения травм не бывает.
У тюменских девушек есть перспективы
У нас катаются и девушки, и у них большие перспективы. В Екатеринбурге есть райдерша, которая делает