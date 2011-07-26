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Разгрузил вагон цемента? Нет, попробовал вейкбординг

26 июля 2011, 12:23
Прокатиться на доске по водной глади — сложно придумать лучшее времяпровождение для жаркого летнего дня. Так же считают организаторы вейкбордической станции на озере Липовом под Тюменью. С одним из них, Олегом Кориковым, встретился корреспондент NashGorod.ru.
Сюжет
Отдых

Олег рассказал о том, как они с компаньоном организовали в Тюмени вейбордическую станцию, почему он начал заниматься катанием на доске и в чем плюсы этого вида спорта.

Вейкбординг — летняя альтернатива сноубордингу

Я попробовал вейкбординг в 2005 году на озере Муллаши, где райдеры катались на доске за скутером. Я увидел это и захотел попробовать. Мне понравилось — отличная летняя альтернатива сноуборду, еще одному моему увлечению. Скутер был чужой, мы купили свои доски и несколько лет ездили туда кататься.

Мы занимаемся кабельным вейкбордингом

В классическом понимании вейкбординг — катание на доске за специальным буксировочным катером, а скутер — лишь его дешевая альтернатива. Эти катера выпускают преимущественно в Америке. Их особенность — балласт в задней части, пустые емкости, которые заполняются водой. От груза катер проседает и получается волна, которая увеличивается или уменьшается. Задача — ехать за катером и перепрыгивать с волны на волну, при этом делая акробатические элементы — вращения, сальто, флипы.

Последние несколько лет с появлением круговых канатных дорог активно развивается кабельный вейкбординг, именно этой разновидностью мы и занимаемся. Если в классическом вейкбординге райдера буксирует катер, то в кабельном — водная канатная дорога. На сегодняшний день в России 4 круговых канатных дороги: в Москве, Анапе и Екатеринбурге.

Что такое водная канатная дорога

Что собой представляет водная канатная дорога? По кругу водоема стоят опоры, между ними натянут трос. Райдеры катаются, держась за фалы, прикрепленные к этому тросу, делают трюки. Оператор подает фал, регулирует скорость, отвечает за соблюдение техники безопасности. Трос, на котором закреплены каретки и спущены фалы, вращается электродвигателем со скоростью примерно 35-40 км/час.

Водные канатные дороги бывают круговыми и реверсивными, на Липовом стоит реверсивная канатная дорога — мы двигаемся от одного берега к другому и обратно, катаемся без остановки по траектории «восьмерки».

Хотелось ни от кого не зависеть — построили свою водную канатную дорогу

Несколько лет мы катались, используя чужой скутер, но хотелось ни от кого не зависеть. Была идея сделать что-то вроде вейкбордистского клуба, скинуться по 100 — 200 тыс. руб. и купить скутер или «бэушный» буксировочный катер из Америки. Он стоит порядка 1-1 ,2 млн. руб.

В прошлом году мы узнали, что в Екатеринбурге построили круговую канатную дорогу, побывали там и попробовали. У них, помимо круговой, стоит маленькая реверсивная дорожка, метров 50 длиной. У нас, для сравнения, 160 м. Мы решили установить такую в нашем городе, чтобы не ездить в Екатеринбург каждые выходные.

В конце очередного сноубордического сезона, я вспомнил, что приходит время катания на вейкборде, а делать это негде. Случайно нашел ребят из Челябинска, которые самостоятельно поставили канатную дорогу у себя. С их помощью организовали свой «аттракцион» и мы. Это потребовало меньше вложений, чем если бы мы приобретали буксировочный катер. В этом и прелесть водных канатных дорог — они делают вейкбординг более доступным.

В начале июля мы запустили вейкбордическую станцию. Планируем кататься до октября, потом вода будет холоднее, но не замерзнуть нам помогут гидрокостюмы. Мы работаем ежедневно: с обеда (по предварительному звонку можем приехать и раньше) до заката солнца.

Вейкбординг в Тюмени есть только на Липовом

Владельцы пляжа на Липовом тоже за спорт, поэтому хорошо восприняли наше предложение организовать на озере вейкбординг. Первоначально мы пытались установить контакт с областным департаментом по спорту и молодежной политике, нашли место — на Цимлянском озере. Вроде бы с той стороны было понимание, но оказалось слишком много бюрократических проволочек. Я думаю, что нам бы не позволили открыться до сих пор, поэтому оказалось проще организовать самостоятельно.

Организаторам пляжа на Липовом нравится, что вейкбордингом в Тюмени можно заниматься только у них. Таким образом, конкурентоспособность Липового увеличивается.

На Липовом пока доступны только флетовые трюки

Как начинается катание: новички стартуют из положения лежа на спине в воде, а опытные прыгают с пирса. Например, Владимир Пономарев прыгает с пирса, делает сальто вперед, ставит доску на воду и уезжает.

А дальше ты просто катаешься туда-сюда. Когда тебе это наскучивает, начинаешь делать трюки. Они бывают разные — с флета, то есть водной поверхности. С флета идет зарезка по воде — ты создаешь сопротивление, уходишь в сторону, создаешь натяжение — и тебя выдергивает из воды. И во время подъема можно сделать грэб или вращение, сальто. Вторая часть трюков связана с фигурами, но в нашем парке их пока нет. В планах в этом году или в следующем поставить трамплин и какую-нибудь слайдовую фигуру.

В Тюмени около 60 вейкбордеров

В Тюмени среди тех, кто увлекается вейкбордингом, есть люди, которые начали кататься еще на Муллашах — около 7-8 человек. У них есть свои доски, все прошлое лето они ездили в Екатеринбург на круговую канатную дорогу. Сейчас народа добавилось порядочно, я узнал новых людей, у которых, оказывается, тоже были доски. В настоящий момент постоянно катается около 60 человек.

Оборудование мы предоставляем, инструктаж проводим

Чтобы начать кататься, вы можете просто приехать на Липовое и подойти к нам или предварительно позвонить мне. Мы предоставляем оборудование — доску, крепления, жилет, шлем, а также проводим инструктаж: рассказываем, как стартовать из воды, держаться, позже — как разворачиваться, совершенствовать стиль катания. Разовое 10-минутное катание стоит 300 руб., также можно купить абонемент на 30 или 60 минут, за 600 и 1000 руб. соответственно. Абонемент, конечно, необязательно «выкатывать» за раз.

Чтобы долгое время кататься, человеку нужно быть физически подготовленным. Новичку может быть сложным продержаться на воде даже 10 минут, а на следующий день он почувствует себя, как будто вагон цемента разгрузил и с трудом откроет бутылку воды.

«Катуха, кутеж, телочки на берегу»

Вейкбординг идеально подойдет тем, кто любит активный отдых, адреналин. Мы больше рассматриваем вейкбординг не как спорт, а как отличное времяпровождение с дружеской атмосферой, солнцем. У нас даже есть девиз: «Катуха, кутеж, телочки на берегу». Мы катаемся, отдыхаем, общаемся. К нам приезжают гости из Екатеринбурга, Челябинска — им нравится и расположение, и атмосфера.

Хотя вейкбординг экстремальный вид спорта, он намного безопаснее, чем сноубординг или фрирайд, например. Падать в воду намного приятнее и безопаснее, чем на ледяную корку, асфальт, или чем лететь с большого уклона. Падения более мягкие, травмы не такие опасные для жизни, как в сноуборде. Максимум, что можно сделать — потянуть связки или получить вывих, и то на стадии, когда ты пытаешься сделать сложные трюки. В процессе обучения травм не бывает.

У тюменских девушек есть перспективы

У нас катаются и девушки, и у них большие перспективы. В Екатеринбурге есть райдерша, которая делает 2-3 базовых трюка, и уже занимает призовые места, потому что другие девушки на ее уровне вообще ничего не умеют. На соревнованиях конкуренция среди слабого пола намного меньше, поэтому мы подумываем начать тренировать тюменских девчонок, кое-кто у нас уже есть на примете.

#Новости#Lipovoe#Отдых#Спорт#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина
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