В Тюменской области растет доля ИЖС

При этом доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 34,4% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 38,3%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 21,3%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 36,1%. В сравнении с соответствующим периодом 2010 года ввод индивидуальных жилых домов в целом по области увеличился на 16%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 130,0% к уровню прошлого года, в ХМАО – 73,6%, в ЯНАО – 88,3%.