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В Тюменской области растет доля ИЖС

12 июля 2011, 13:53
Общая площадь вводимых в Тюменской области домов за январь-июнь 2011 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилось число частных домов.

Общая площадь введенных в Тюменской области домов за январь-июнь 2011 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилось число частных домов. Такие данные приводит Тюменьстат.

Таким образом, в Тюменской области (без автономных округов) снижение ввода жилья составило 4,8%, на Ямале - 3%, а в Югре объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился на 9,7%. Всего за полгода организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в Тюменской области построено 13 тысяч 664 квартиры общей площадью 940,4 тысяч квадратных метров.

При этом доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 34,4% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 38,3%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 21,3%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 36,1%. В сравнении с соответствующим периодом 2010 года ввод индивидуальных жилых домов в целом по области увеличился на 16%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 130,0% к уровню прошлого года, в ХМАО – 73,6%, в ЯНАО – 88,3%.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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