В медгородке будут строить жилье для врачей

В едином структурном медицинском комплексе планируется функционирование пяти медицинских учреждений и оказание медицинской помощи по 13 основным востребованным профилям заболеваний. Уже сегодня здесь действуют областная клиническая больница, федеральный нейрохирургический центр, медико-санитарная часть «Нефтяник». Уже существующие и строящиеся медицинские учреждения будет объединены общей инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой.