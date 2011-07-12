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В медгородке будут строить жилье для врачей

12 июля 2011, 09:34
В районе деревни Патрушево продолжается строительство медицинского городка. Накануне об этом проекте говорили в рамках публичного обсуждения регионального народного бюджета.

О создании медицинского городка, цель которого - оказание пациентам максимального количества видов доступной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, рассказала первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

В едином структурном медицинском комплексе планируется функционирование пяти медицинских учреждений и оказание медицинской помощи по 13 основным востребованным профилям заболеваний. Уже сегодня здесь действуют областная клиническая больница, федеральный нейрохирургический центр, медико-санитарная часть «Нефтяник». Уже существующие и строящиеся медицинские учреждения будет объединены общей инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой.

На территории медгородка также запланировано строительство жилого комплекса для медицинских работников более чем на 250 квартир с объектами соцкультбыта. В настоящее время началось его проектирование.

Как рассказала заместитель губернатора, директор департамента финансов Татьяна Крупина, на нужды социальной сферы планируется направить в 2012 году 46% бюджета.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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