В медгородке будут строить жилье для врачей

О создании медицинского городка, цель которого - оказание пациентам максимального количества видов доступной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, рассказала первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.
В едином структурном медицинском комплексе планируется функционирование пяти медицинских учреждений и оказание медицинской помощи по 13 основным востребованным профилям заболеваний. Уже сегодня здесь действуют областная клиническая больница, федеральный нейрохирургический центр, медико-санитарная часть «Нефтяник». Уже существующие и строящиеся медицинские учреждения будет объединены общей инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой.
На территории медгородка также запланировано строительство жилого комплекса для медицинских работников более чем на 250 квартир с объектами соцкультбыта. В настоящее время началось его проектирование.
Как рассказала заместитель губернатора, директор департамента финансов Татьяна Крупина, на нужды социальной сферы планируется направить в 2012 году 46% бюджета.