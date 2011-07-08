В Тюмени снесут незаконные строения

По улице Щорса 1, 1а, 3, 5а в Центральном округе Тюмени будут снесены незаконные строения – деревянные сараи, металлические гаражи, подземные погреба.
Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, владельцам строений необходимо до 13 июля 2011 года освободить сараи от личных вещей. Здесь будет осуществлен снос. До этого же срока владельцам металлических гаражей необходимо демонтировать сооружения.
В соответствии с требованиями пункта «б» части 5 статьи 13 Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской Городской Думы от 26.06.2008г. № 81, запрещается самовольно размещать временные постройки на территории города Тюмени. Согласно статье 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 г. № 55 установлена ответственность за нарушение правил благоустройства в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей.
По всем вопросам обращаться в МУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Центрального административного округа» (г. Тюмень, ул. Ленина, 69-а, каб. 9, телефоны: 46-21-91, 531-378).