Многодетные семьи смогут продать выделенные им земли

Многодетные семьи могут поступать с выделяемыми им участками по своему усмотрению – строить на них или продавать.
Получая земельные участки, далеко не все семьи имеют средства на строительство дома. Это плохо для развития поселков, в которых эти земельные участки выделяются, когда строительство осуществляется не всеми семьями, сообщил накануне в рамках видеоконференции по исполнению поручений главы государства губернатор Пермского края Олег Чиркунов. Он предложил ввести инструмент, в соответствии с которым земельными участками наделялись бы, прежде всего, семьи, которые собираются осуществлять строительство.
Земля передается семьям в собственность и они вправе распоряжаться ею по своему усмотрению, считает президент РФ Дмитрий Медведев. «Они приобрели землю, они думали строить, а потом решили отказаться от этого и продали, и, надеюсь, истратили деньги, чтобы помочь своим детям, какие-то другие свои задачи решить. Поэтому мы не должны заниматься обременениями той земли, которую мы передали, здесь практика только должна складываться», - сказал глава государства, передает «ИТАР-ТАСС».
В то же время Медведев согласился со словами губернатора Пермского края о том, что на развитие поселков, в которых многодетные семьи получили участки, может оказывать негативное влияние существование пустующих участков.
«Но, с другой стороны, мы не можем заставить людей строиться, если у них денег нет. Значит, мы должны инструменты изобретать, чтобы они, если хотят, то строились, чтобы они землю эту закладывали под какие-то кредиты, и если что-то происходит на этой земле, на нее может быть обращено взыскание. То есть, это не земля, изъятая из гражданского оборота, и сразу хочу обратить внимание - это не материнский капитал, который мы изначально сопроводили некими целевыми направлениями его использования», - сказал президент. Это довольно сложный вопрос, и практика в данной сфере только складывается, отметил Медведев, подчеркнув необходимость следить за законодательством и выпустить необходимые разъяснения в данной сфере.
Глава Минрегионразвития Виктор Басаргин обратил внимание и на тот факт, что в некоторых субъектах семьям выделяются участки, не обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой. Президент, комментируя услышанное, подчеркнул, что речь должна идти о выделении многодетным семьям подготовленных участков, а не бросовых земель.