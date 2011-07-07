Многодетные семьи смогут продать выделенные им земли

«Но, с другой стороны, мы не можем заставить людей строиться, если у них денег нет. Значит, мы должны инструменты изобретать, чтобы они, если хотят, то строились, чтобы они землю эту закладывали под какие-то кредиты, и если что-то происходит на этой земле, на нее может быть обращено взыскание. То есть, это не земля, изъятая из гражданского оборота, и сразу хочу обратить внимание - это не материнский капитал, который мы изначально сопроводили некими целевыми направлениями его использования», - сказал президент. Это довольно сложный вопрос, и практика в данной сфере только складывается, отметил Медведев, подчеркнув необходимость следить за законодательством и выпустить необходимые разъяснения в данной сфере.