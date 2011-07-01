Тюменская область снова в лидерах по вводу жилья

По данным Росстата, в первом квартале текущего года введено в эксплуатацию 107,0 тысяч квартир общей площадью 9,3 млн.квадратных метров, что составило 97,8% к соответствующему периоду прошлого года (в I квартале 2010г. было введено 9,5 млн.кв.метров жилья, 91,1% к I кварталу 2009г.).