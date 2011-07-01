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Тюменская область снова в лидерах по вводу жилья

1 июля 2011, 12:48
В первом квартале 2011 года в Тюменская область обогнала по вводу жилья Санкт-Петербург и Свердловскую область.

По данным Росстата, в первом квартале текущего года введено в эксплуатацию 107,0 тысяч квартир общей площадью 9,3 млн.квадратных метров, что составило 97,8% к соответствующему периоду прошлого года (в I квартале 2010г. было введено 9,5 млн.кв.метров жилья, 91,1% к I кварталу 2009г.).

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Краснодарском крае, где введено 8,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Московской области - 8,1%, Республике Татарстан - 5,8%, Тюменской области - 5,7%, Санкт-Петербурге и Нижегородской области - по 4,0%, Ростовской области - 3,9%, Республике Башкортостан - 3,0%, Свердловской области - 2,6%, Красноярском крае - 2,5%, Челябинской области - 2,3%. В этих субъектах построена половина введенной общей площади жилья в России.

Как отмечают специалисты, при значительных объемах жилищного строительства в ряде субъектов Российской Федерации наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с первым кварталом 2010 года: в Московской области - на 13,6%, Красноярском крае - на 6,4%, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - на 4,3%.

Что касается индивидуального жилья, то в целом по России введено 38,5 тысяч жилых домов общей площадью 5,1 млн. квадратных метров, что составило 97,0% к I кварталу 2010 года.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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