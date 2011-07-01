nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Под Тюменью появится первый поселок бизнес-класса

1 июля 2011, 09:47
Уникальный проект - единственный в Тюмени клубный поселок бизнес-класса покажут журналистам.

Строительство нового объекта под названием «Мирово Парк» на 26-ом километре Ирбитского тракта уже начато. Девелопер проекта - группа компаний «МастЭко». По сообщению компании, формат этого поселка для нашего региона уникален: в одном из наиболее красивых мест создается жилой комплекс с современной инфраструктурой.

По оценкам специалистов загородной недвижимости, потенциал поселка такого формата достаточно высок - успешные люди стремятся жить в гармоничной обстановке, сохраняя при этом привычный городской уклад жизни.

На официальном открытии проекта 7 июля 2011 года девелопер расскажет об объекте, его направленности и развитии. Гостями мероприятия будут представители власти, некоммерческих партнерств, банков, агентств недвижимости.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25