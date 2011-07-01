Под Тюменью появится первый поселок бизнес-класса

Строительство нового объекта под названием «Мирово Парк» на 26-ом километре Ирбитского тракта уже начато. Девелопер проекта - группа компаний «МастЭко». По сообщению компании, формат этого поселка для нашего региона уникален: в одном из наиболее красивых мест создается жилой комплекс с современной инфраструктурой.
По оценкам специалистов загородной недвижимости, потенциал поселка такого формата достаточно высок - успешные люди стремятся жить в гармоничной обстановке, сохраняя при этом привычный городской уклад жизни.
На официальном открытии проекта 7 июля 2011 года девелопер расскажет об объекте, его направленности и развитии. Гостями мероприятия будут представители власти, некоммерческих партнерств, банков, агентств недвижимости.