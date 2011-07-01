Дайджест Nashgorod.ru с 24 по 30 июня

Авария, которая потрясла город
Масштабная авария произошла 27 июня утром на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе: в 7:45 здесь столкнулись автомобили «Мерседес» и «Шевроле Лачетти».
По предварительным данным, «Мерседес-Бенц» Е-класса, передвигавшийся с большой скоростью (спидометр показал около 150 км/ч) по улице Ленина, выехал на перекресток на красный свет, где и столкнулся с «Шевроле Лачетти». От удара «Мерседес» отбросило в автобус
В ДТП пострадало семь человек. Пассажир «Мерседеса» скончался в карете «Скорой помощи».
Мнения пользователей:
«остановку, фактически, прикрыли автобусы. страшно подумать, сколько могло бы быть жертв»
«на 150 заклинила стрелка, это он сколько пер? за 200»?
Злой рок в квадрате
Второй тюменский рок-фестиваль «Катись, Квадрат» состоялся накануне в Тюмени, на территории аэропорта «Плеханово». Как и в прошлом году, послушать рок-исполнителей приехала тюменская молодежь, байкеры, семейные пары. Впечатление от фестиваля гости получили разное, нашлись те посетители, кто ему был рад. Только были ли эти люди на прошлом фестивале? Скорее всего, большинство — нет. Меньшинству же есть что и с чем сравнивать.
Несмотря на массированную рекламную компанию, людей на открытии было раз-два и обчелся. Ведущие радушно поблагодарили маленькую компанию тех, кто, словно, целый год не сходя с места дожидался фестиваля. Возможно, в будущем популярность мероприятия и подвигнет фанатов на такое, но сиквелы редко становятся популярней первой части.
Мнения пользователей:
«Да не, все не так плохо было. Звук был гораздо лучше, чем на предыдущем фесте, да и группы поровнее что-ли, откровенной лажи не было. Но, хедлайнеров конечно кроме смысловых галлюцинаций(которые уже приелись со своими старыми песнями) не было. Ну и быдло-охрана на входе и хамо-гаишники на въезде (или это мне не повезло) не порадовали (а я наблюдал и не вызывающие нареканий организацию досмотра и управление потоками людей, например на МАКС). И да, несмотря на упоминание о широкой рекламе фестиваля — попал на него практически случайно, увидев в пятницу растяжку на улице».
«Все было круто, Pingvins Clan молодцы, отлично отыграли»!
Одиссея с парковками
Около 50 видеокамер «Одиссей», фиксирующих номера автомобилей, припаркованных в неположенном месте, планируется установить в Тюмени в текущем году. Штрафы, так же, как за нарушение скоростного режима, будут приходить по почте.
Будет продолжена работа и по установке видеокамер там, где водители игнорируют знаки светофора и ограничения скорости, заявил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин. В следующем году планируется установить видеофиксаторы на подъездах к населенным пунктам Ожогино и Боровое.
Мнения пользователей:
«Еще бы там было где парковаться. Эвакуировать они — с удовольствием, а вот решать проблему парковок»...
«этот комплекс „Одиссей“ ещё 2 года назад должны были развернуть полностью, а воз и ныне там... по 2 камеры в год, модернизация прям»!
А ртуть, оказывается, опасный элемент!
В разговоре о том, как в Тюмени собирают у жителей энергосберегающие лампочки, содержащие ртуть, и как их не собирают, вдруг возникла новая тема. Разрекламированные, заполонившие торговлю, приживающиеся в квартирах горожан лампочки, оказывается, не так уж хороши. Мы только начинаем ими пользоваться, когда в развитых странах от ртутных ламп уже отказались и перешли на светодиодные.
Комитет по экологии администрации Тюмени 28 июня собрал представителей управляющих компаний, организаций, занимающихся сбором и транспортировкой ртутьсодержащих ламп, на «круглый стол». Его тема — «Об организации сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории города Тюмени».
Мнения пользователей:
«ооофигеть!!! а как то по самому начало поднимался вопрос о безопасности таких ламп, кто то из вышестоящих говорил, что все безопасно и концентрация ртути очень маленькая! А сейчас выясняется, что вообще! где логика ну правильно деньги срубили, а дальше типа не знали о последствиях»...
«а светодиодные лампы к слепоте приводят»
Мальчишник удался
Самого достойного пользователя среди мужского населения Nashgorod.ru определил конкурс «Мистер НГР-2011». Позади два этапа оригинальных, веселых состязаний, полуфинал и финал. Награждение пятерки победителей состоялось в воскресенье, 26 июня.
Заявки от желающих участвовать в творческом состязании начали принимать в мае, за 10 дней поступило 25 заявок и.... началось! Мужчины получили возможность почувствовать себя мальчишками, блеснуть креативом, проявить фантазию, продемонстрировать чувство юмора и при этом не сойти с главной, мужской линии!
Мнения пользователей:
«разве 25 заявок было? так то мало кто проголосовал, я думаю на форуме число пользователей уже тысяча, а не сотнями измеряется».
«Фото со средним пальцем на главной странице сайта призвано показать всю веселость и креативность конкурса? Не самый удачный способ, ИМХО».