Дайджест Nashgorod.ru с 24 по 30 июня

«Да не, все не так плохо было. Звук был гораздо лучше, чем на предыдущем фесте, да и группы поровнее что-ли, откровенной лажи не было. Но, хедлайнеров конечно кроме смысловых галлюцинаций(которые уже приелись со своими старыми песнями) не было. Ну и быдло-охрана на входе и хамо-гаишники на въезде (или это мне не повезло) не порадовали (а я наблюдал и не вызывающие нареканий организацию досмотра и управление потоками людей, например на МАКС). И да, несмотря на упоминание о широкой рекламе фестиваля — попал на него практически случайно, увидев в пятницу растяжку на улице».