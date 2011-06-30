Местный налог на недвижимость может заработать со следующего года

«Следует завершить подготовку к введению местного налога на недвижимость. По завершении кадастровой оценки объектов капитального строительства необходимо вводить указанный налог по мере готовности тех субъектов Российской Федерации, где такая оценка была проведена, чтобы этот налог можно было начать взимать уже в 2012 году. При этом необходимо, чтобы введение нового налога, с одной стороны, обеспечило более справедливое распределение налоговой нагрузки между объектами недвижимого имущества с разной рыночной стоимостью, а с другой стороны, было социально приемлемым и осуществлялось с учётом сложившегося уровня доходов населения, не привело к росту налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан», - сообщается в бюджетном послании президента России о бюджетной политике в 2012–2014 годах.