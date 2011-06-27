Проекты комплексного освоения территорий ждут на конкурс

«Безусловно, идея создания конкурса правильная и своевременная. Сегмент проектов комплексного освоения территорий очень перспективен, активно развивается и в будущем способен занять доминирующую долю на рынке. После кризиса объем заявленных проектов комплексного освоения территорий только на территории Петербурга, пригородов и области увеличился примерно на 10-15%, – прокомментировал конкурс председатель комитета по жилой недвижимости Гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор компании Setl City Илья Еременко. – Поэтому любые мероприятия, нацеленные на обмен опытом и поощрение успешных практик в этой сфере, будут способствовать развитию рынка, повышению качества реализации строительных проектов и формированию более комфортной и современной жилой среды в городах России».