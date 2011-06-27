Проекты комплексного освоения территорий ждут на конкурс

Организаторами мероприятия выступают НП «Гильдия управляющих и девелоперов» (ГУД) при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга.
Лучшие проекты будут определены в пяти номинациях: «За вклад в развитие рынка доступного жилья», «За эффективное решение вопроса доступности жилья», «За повышение экологичности и энергоэффективности территориального развития», «За уровень обеспеченности проекта объектами коммунальной и социальной инфраструктуры». Кроме того, правила конкурса предусматривают Диплом высшей степени «За лучший комплексный инвестиционный проект, обеспечивающий развитие территории», который будет присужден по совокупности результатов, полученных по всем пяти номинациям, сообщает портал ГУД.
«Безусловно, идея создания конкурса правильная и своевременная. Сегмент проектов комплексного освоения территорий очень перспективен, активно развивается и в будущем способен занять доминирующую долю на рынке. После кризиса объем заявленных проектов комплексного освоения территорий только на территории Петербурга, пригородов и области увеличился примерно на 10-15%, – прокомментировал конкурс председатель комитета по жилой недвижимости Гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор компании Setl City Илья Еременко. – Поэтому любые мероприятия, нацеленные на обмен опытом и поощрение успешных практик в этой сфере, будут способствовать развитию рынка, повышению качества реализации строительных проектов и формированию более комфортной и современной жилой среды в городах России».
Заявки на участие в Общероссийском конкурсе проектов комплексного освоения территорий-2011 принимаются до 15 августа 2011 года. Экспертиза заявок продлиться до 31 августа 2011 года. Подведение итогов состоится 1 сентября. Объявление победителей по всем номинациям пройдет 7 сентября в рамках V Международного инвестиционного форума PROEstate. На площадке форума развернется экспозиция, представляющая лучшие российские проекты комплексного освоения территорий.