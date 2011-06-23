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Домам Тюмени показан ремонт

23 июня 2011, 14:07
Программа капитального ремонта многоквартирных домов Тюмени...

Программа капитального ремонта многоквартирных домов Тюмени требует корректировки, считает глава администрации города Тюмени Александр Моор.

Сегодня на заседании городской Думы он высказался по этому вопросу: «В марте 2009 года Тюменская городская Дума приняла концепцию капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени на период 2009 – 2012 годов. На тот момент была проделана серьезная аналитическая работа, учитывающая все факторы. В программе были отражены все средства, необходимые для осуществления ремонтов. К сожалению, последствия финансового кризиса внесли корректировки в нашу жизнь и не позволили выполнить в полной мере мероприятия, предусмотренные концепцией. Я предлагаю вам откорректировать документ с учетом реалий. Сегодня очевидно, что сроки ремонта многих домов будут отодвинуты на несколько лет вперед. Но мы должны объективно оценивать ситуацию и не давать жителям несбыточных обещаний. Полагаю, что в решении данного вопроса в целом мы можем рассчитывать на поддержку Правительства Тюменской области».

Также глава администрации напомнил о важной проблеме ЖКХ – претензии к управляющим компаниям. «Считаю, что руководителям организаций, взявшимся за обслуживание домов, необходимо активнее работать с жильцами, регулярно проводить публичные отчеты, сделать свою деятельность максимально прозрачной. Мы, в свою очередь, должны стимулировать собственников активно участвовать в управлении жилищным фондом, контролировать работы по ремонту, уборке и благоустройству территории», - считает Моор, сообщает пресс-служба администрации города.

По его словам, муниципалитет является собственником достаточно большого процента жилищного фонда, но недостаточно полно и эффективно использует свои возможности как собственника. «Я считаю, что в сложившихся условиях нам необходимо активнее выражать свою позицию путем участия в общих собраниях собственников жилья, давать оценку деятельности управляющих компаний, а в случае необходимости – решать вопросы и по их замене. Недавно принятые поправки в Жилищный кодекс дают нам определенные полномочия, и мы должны ими пользоваться для защиты прав граждан», - уверен глава администрации.

Фото с сайта snrp.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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