Домам Тюмени показан ремонт

Сегодня на заседании городской Думы он высказался по этому вопросу: «В марте 2009 года Тюменская городская Дума приняла концепцию капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени на период 2009 – 2012 годов. На тот момент была проделана серьезная аналитическая работа, учитывающая все факторы. В программе были отражены все средства, необходимые для осуществления ремонтов. К сожалению, последствия финансового кризиса внесли корректировки в нашу жизнь и не позволили выполнить в полной мере мероприятия, предусмотренные концепцией. Я предлагаю вам откорректировать документ с учетом реалий. Сегодня очевидно, что сроки ремонта многих домов будут отодвинуты на несколько лет вперед. Но мы должны объективно оценивать ситуацию и не давать жителям несбыточных обещаний. Полагаю, что в решении данного вопроса в целом мы можем рассчитывать на поддержку Правительства Тюменской области».