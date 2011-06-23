Домам Тюмени показан ремонт

Программа капитального ремонта многоквартирных домов Тюмени требует корректировки, считает глава администрации города Тюмени Александр Моор.
Сегодня на заседании городской Думы он высказался по этому вопросу: «В марте 2009 года Тюменская городская Дума приняла концепцию капитального ремонта многоквартирных домов города Тюмени на период 2009 – 2012 годов. На тот момент была проделана серьезная аналитическая работа, учитывающая все факторы. В программе были отражены все средства, необходимые для осуществления ремонтов. К сожалению, последствия финансового кризиса внесли корректировки в нашу жизнь и не позволили выполнить в полной мере мероприятия, предусмотренные концепцией. Я предлагаю вам откорректировать документ с учетом реалий. Сегодня очевидно, что сроки ремонта многих домов будут отодвинуты на несколько лет вперед. Но мы должны объективно оценивать ситуацию и не давать жителям несбыточных обещаний. Полагаю, что в решении данного вопроса в целом мы можем рассчитывать на поддержку Правительства Тюменской области».
Также глава администрации напомнил о важной проблеме ЖКХ – претензии к управляющим компаниям. «Считаю, что руководителям организаций, взявшимся за обслуживание домов, необходимо активнее работать с жильцами, регулярно проводить публичные отчеты, сделать свою деятельность максимально прозрачной. Мы, в свою очередь, должны стимулировать собственников активно участвовать в управлении жилищным фондом, контролировать работы по ремонту, уборке и благоустройству территории», - считает Моор, сообщает пресс-служба администрации города.
По его словам, муниципалитет является собственником достаточно большого процента жилищного фонда, но недостаточно полно и эффективно использует свои возможности как собственника. «Я считаю, что в сложившихся условиях нам необходимо активнее выражать свою позицию путем участия в общих собраниях собственников жилья, давать оценку деятельности управляющих компаний, а в случае необходимости – решать вопросы и по их замене. Недавно принятые поправки в Жилищный кодекс дают нам определенные полномочия, и мы должны ими пользоваться для защиты прав граждан», - уверен глава администрации.
Фото с сайта snrp.ru