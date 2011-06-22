В мире притормозился рост цен на жилье

«В первом квартале 2011 года рост цен на жилье в мире хоть и не остановился, но существенно замедлился, что указывает на грядущие проблемы в отрасли», - говорит руководитель исследовательской группы Knight Frank Лиам Бэйли и подчеркивает, что за четвертый квартал 2010-го мировая недвижимость подорожала на 3,3%.