В мире притормозился рост цен на жилье

Самый низкий показатель роста цен на жилье в месяц с 2009 года выдался на 1 квартал текущего года – цены за этот период подросли лишь на 1,8%. Аналитики полагают, что это свидетельство ряда грядущих проблем рынка недвижимости многих стран.
Согласно глобальному индексу цен на жилье компании Knight Frank, в 25 из 50 стран, по которым проводилось исследование, цены на недвижимость пребывали в стадии стагнации или снижались, пишет prian.ru.
Самым активным регионом с точки зрения развития рынка недвижимости в мире остается Азия. Там цены на жилье по итогам первого квартала выросли на 8,4% в годовом исчислении. Тем не менее, рост цен на недвижимость по сравнению с прошлым годом существенно замедлился – в первом квартале 2010-го азиатское жилье подорожало на 17,8%.
Слабейшим регионом в мире, по данным аналитиков Knight Frank, оказалась Северная Америка. За первые три месяца 2011 года недвижимость там подешевела в среднем на 0,4%.
Цены на рынках недвижимости стран Европы по большей части были стабильными. При этом в первом квартале 2010 года европейское жилье подешевело в среднем на 4,1%.
«В первом квартале 2011 года рост цен на жилье в мире хоть и не остановился, но существенно замедлился, что указывает на грядущие проблемы в отрасли», - говорит руководитель исследовательской группы Knight Frank Лиам Бэйли и подчеркивает, что за четвертый квартал 2010-го мировая недвижимость подорожала на 3,3%.