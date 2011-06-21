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В Калининском округе найдены бесхозные гаражи

21 июня 2011, 09:51
Тюменские власти ищут владельцев гаражей по улице Пышминской...

Тюменские власти ищут владельцев гаражей по улице Пышминской. Здесь, на территории Калининского округа, (на площадке возле труб теплосетей) выявлено 67 бесхозяйных временных сооружений – металлических гаражей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, владельцам гаражей необходимо до 27 июня 2011 года обратиться в МУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Калининского АО» (г. Тюмень, ул. Луначарского, 61, каб. 102, телефон 43-23-89) либо в управу Калининского округа (г.Тюмень, ул. Луначарского, 61, каб. 308-а, телефоны: 43-21-92, 43-22-28). В случае неявки управой будут приняты соответствующие меры по признанию металлических гаражей в судебном порядке.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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