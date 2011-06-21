В Калининском округе найдены бесхозные гаражи

Как сообщает пресс-служба городской администрации, владельцам гаражей необходимо до 27 июня 2011 года обратиться в МУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Калининского АО» (г. Тюмень, ул. Луначарского, 61, каб. 102, телефон 43-23-89) либо в управу Калининского округа (г.Тюмень, ул. Луначарского, 61, каб. 308-а, телефоны: 43-21-92, 43-22-28). В случае неявки управой будут приняты соответствующие меры по признанию металлических гаражей в судебном порядке.