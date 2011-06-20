ТюмГУ: объединение факультетов и приемная кампания-2011

Об изменениях в системе высшего образования в регионе в прошедшем учебном году говорили много. Не за горами объединение двух крупнейших вузов области — ТюмГУ и ТюмГНГУ. Однако пока федеральный университет не создан, каждое из этих учебных заведений живет собственной жизнью, задумываясь, впрочем, и о будущем. Так, Тюменский госуниверситет в 2011 году пережил ряд структурных преобразований. О том, чем они были обусловлены, а также о приемной кампании-2011 на пресс-конференции рассказал ректор вуза Геннадий Чеботарев.
Институты вместо факультетов
В ТюмГУ больше нет студентов филфака, истфака или матфака. Собственно, и факультетов нет — они объединились в 5 институтов. Так, физики, химики, биологи, географы, экологи, математики и программисты будут учиться в Институте математики, естественных наук и информационных технологий. Институт филологии и журналистики объединился с Институтом истории и политических наук в Институт гуманитарных наук. МИФУБ и ИГИП вместе стали Институтом права, экономики и управления. Институт психологии, педагогики и социального управления стал Институтом психологии и педагогики. Института физической культуры изменения не коснулись.
По словам Геннадия Чеботарева, университет последовательно шел к объединению факультетов в институты. В вузе велись дискуссии, обсуждались все «за» и «против», реализовывались промежуточные этапы интеграции подразделений. Идея создания федерального университета на базе ТюмГУ и ТюмГНГУ ускорила процессы, которые вызревали в госуниверситете.
Ректор отметил, что к объединению факультетов подтолкнули и гранты, выигранные ТюмГУ. «Крупные проекты невозможно реализовать без интеграции многих отраслей знаний, без объединения ученых разных направлений», — сказал Геннадий Чеботарев. Так, совместными усилиями химиков, физиков, математиков и биологов в ТюмГУ появятся крупнейшие инновационные подразделения. Например, планируется открытие лаборатории, которая в числе прочего будет заниматься исследованием тюменской воды.
На студентах — как настоящих, так и будущих — объединение факультетов должно сказаться позитивно. Руководство вуза уверено, что многие вопросы будут лучше решаться в рамках одного крупного структурного подразделения, а у студентов появится больше возможностей для получения разных знаний.
Специалист vs бакалавр
Переход на двухуровневую систему высшего образования ТюмГУ начал несколько лет назад. В настоящее время практически по всем направлениям вуз готовит бакалавров. Диплом специалиста через пять лет получат лишь те студенты, которые в 2011 году поступят на специальность «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем» или «Таможенное дело».
Геннадий Чеботарев отметил, что уровень подготовки бакалавров в ТюмГУ не вызывает нареканий ни у руководства вуза, ни, что особенно важно, у работодателей. Выпускники, отучившиеся в alma mater не 5 лет, а 4 года с легкостью трудоустраиваются. По отзывам работодателей, бакалавр даже лучше, чем специалист: 4 года он получает базовые знания в вузе, а еще год осваивает их на практике вместо того, чтобы тратить время на лекции и семинары.
Кроме того, вузам, занимающимся подготовкой бакалавров и магистров, легче получить бюджетные места. В
ТюмГУ относится к классическим университетам, профильными предметами для него являются «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Именно по данным направлениям бакалавриата в этом году увеличено количество бюджетных мест. Например, получить экономическое образование бесплатно смогут 62 человека, а юридическое — 40 человек. Остальные специальности также не обделены бюджетными местами. Исключение составили направления «Управление качеством», «Нанотехнологии и микросистемная техника», «Техническая физика»: возможные бюджетные места для данных специальностей Минобрнауки распределило между федеральными и национальными университетами.
Несмотря на то, что число бюджетных мест в этом году увеличилось, а количество выпускников школ уменьшилось, Геннадий Чеботарев считает, что ни одно из бесплатных мест не пропадет, а уровень студентов-бюджетников останется по-прежнему высоким. При этом число «договорников» уменьшится. Это — одна из причин повышения стоимости обучения в ТюмГУ на
Сколько стоит профессия?
ТюмГУ не поднимал цены на образовательные услуги три года подряд. В этом году стоимость обучения в вузе по всем направлениям подготовки увеличится на 14,7%. Это связано, прежде всего, с инфляцией, необходимостью увеличения зарплат преподавателям, подорожанием коммунальных услуг.
Таким образом, абитуриентам, поступающим в ТюмГУ, и их родителям нужно помнить, что стоимость обучения в выбранном вузе варьируется от 46 100 рублей до 111 490 рублей. Самыми дорогими направлениями остаются «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Международные отношения». Получить образование при меньших затратах смогут те, кто выбрал педагогику или некоторые из специальностей естественно-научного профиля.
Тем, кто не смог поступить на бюджетное место, расстраиваться не стоит, считает Геннадий Чеботарев. Студенты вуза, которые успешно учатся на договорных условиях, имеют шанс перевестись на бюджет. Также руководство вуза планирует мотивировать «платников» на хорошую и отличную учебу, снижая плату за обучения в случае положительных оценок.
Кроме того, студенты ТюмГУ могут получать образование в кредит: госуниверситет включен в перечень вузов для участия в эксперименте по господдержке предоставления образовательных кредитов. Учиться «взаймы» могут студенты таких направлений, как «География», «Экология и природопользование», «Математика», «Компьютерная безопасность», «Управление качеством». При этом на получение кредита могут претендовать лишь студенты-очники с хорошей успеваемостью. Процентная ставка по кредиту — 5% годовых. Срок, в течение которого возвращается образовательный кредит после завершения обучения в вузе, составляет 10 лет.
Отметим, что прием документов у поступающих на очную форму обучения начался 15 июня и продлится до 25 июля для абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ. Те абитуриенты, которым предстоит творческий конкурс (направления «Физическая культура», «Таможенное дело», «Журналистика», музыкальное образование и изобразительное искусство) должны принести документы до 5 июля.