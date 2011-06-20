ТюмГУ: объединение факультетов и приемная кампания-2011

Геннадий Чеботарев отметил, что уровень подготовки бакалавров в ТюмГУ не вызывает нареканий ни у руководства вуза, ни, что особенно важно, у работодателей. Выпускники, отучившиеся в alma mater не 5 лет, а 4 года с легкостью трудоустраиваются. По отзывам работодателей, бакалавр даже лучше, чем специалист: 4 года он получает базовые знания в вузе, а еще год осваивает их на практике вместо того, чтобы тратить время на лекции и семинары.