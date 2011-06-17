Дайджест NashGorod.ru с 10 по 16 июня

Пруд Кристальные родники, расположенный практически в центре города, в последнее время стал больше походить на лужу. В этом пруду жили рыба, раки (а они любят только чистую воду), там били ключи, туда на лето прилетали утки, а стена камыша и специально привезённый из Белоруссии и опущенный в водоём кремний помогали очистке воды. Очищением пруда занимались члены клуба моржей «Кристалл». Сейчас над «Кристальными родниками» нависла реальная угроза уничтожения и превращения этого места в автостоянку перед развлекательным центром, который был построен, но вряд ли будет сдан в эксплуатацию, так как строительство велось с нарушениями, и отсутствует разрешительная документация. Председатель комитета по экологии администрации города Людмила Могутова рассказала, что из списка планировочных элементов города обводненный карьер «Кристальные родники» вычеркнут в прошлом году на основании заключения управления Роспотребнадзора.