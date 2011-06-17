Дайджест NashGorod.ru с 10 по 16 июня

Кошка — друг человека
Молодая тюменка выпрыгнула из окна десятого этажа на крышу семиэтажной пристройки, чтобы спасти котенка. Однако помощь потребовалась ей самой. Девушка долго не могла найти своего любимца в квартире, а потом случайно выглянула в окно. Котенок жалобно мяукал с крыши стоящей рядом пристройки. Для «безопасного» приземления девушка скинула вниз несколько подушек, положила в карман пачку кошачьего корма и отправилась на выручку коту.
Последствия необдуманного поступка печальны. Сброшенных подушек оказалось недостаточно для обеспечения безопасности прыжка. Прижимая к себе котенка, девушка лежала на спине и жаловалась на сильную боль в ноге.
Мнения пользователей сайта:
«восхищаюсь этой девушкой и в принципе ее понимаю»
«свою трогательную заботу о бедной кошечке она поставила выше чувств близких людей и рисковала не только своей жизнью, но и их судьбой, их горем»
«У меня кошка падала с
Пруд превратили в лужу
Пруд Кристальные родники, расположенный практически в центре города, в последнее время стал больше походить на лужу. В этом пруду жили рыба, раки (а они любят только чистую воду), там били ключи, туда на лето прилетали утки, а стена камыша и специально привезённый из Белоруссии и опущенный в водоём кремний помогали очистке воды. Очищением пруда занимались члены клуба моржей «Кристалл». Сейчас над «Кристальными родниками» нависла реальная угроза уничтожения и превращения этого места в автостоянку перед развлекательным центром, который был построен, но вряд ли будет сдан в эксплуатацию, так как строительство велось с нарушениями, и отсутствует разрешительная документация. Председатель комитета по экологии администрации города Людмила Могутова рассказала, что из списка планировочных элементов города обводненный карьер «Кристальные родники» вычеркнут в прошлом году на основании заключения управления Роспотребнадзора.
Мнения пользователей сайта:
«За этим строительством стоит муж Галины Шарухо, руководителя Роспотребнадзора. Так что понятно откуда тут ноги растут и почему его вычеркивают из плана города»
«Ничего, ничего. Если что, то ключи начнут бить или под этим ТРЦ, или под стоянкой. вот тогда мы похохочем над Роспотребнадзором»
«Обидно за моржей и за жителей нашего города. Хороший был пруд. И за наш тюменский убогий бандитский бизнес, которому наплевать на природу».
«Фаворит» метит в фавориты
Тюменский ТРЦ «Фаворит» сегодня на полпути в своих преобразованиях. Открыты и со дня на день открываются новые магазины, кафе; уже известно о том, какие торговые марки появятся этой осенью. Сегодня изменения происходят на всех трех этажах «Фаворита». Так, на первом этаже открылся парфюмерно-косметический магазин московской фирмы «Новая заря», а на втором уже неделю работает кондитерская «Cinnabon», которая выпекает на месте вкуснейшие булочки. На третьем этаже ТРЦ открыт новый магазин «Империя сумок» и новый фуд-корт «New York Pizza».
Мнения пользователей сайта:
«Мне очень нравится этот торговый центр. В ленту и метро просто не хочется ездить, так как находятся удаленно от места жительства»
«тока из за райта и кинотеатра иногда.. а так там делать нефиг»
«на третьем этаже пускай сделают нормальную гейм зону!!!(я имею ввиду игровые автоматы.) Типо как в гудвине) Можно же позвать компанию. Заинтересовать».
Транспорт станет удобным после 17 июня?
Два городских транспортных предприятия, обслуживающие тюменцев, намерены из убыточных стать прибыльными. Произойти это должно после того, как в Тюмени по итогам конкурса перераспределят автобусные маршруты. Конкурс планируют объявить 17 июня. ПАТП-1 и ПАТП-2 будут работать на маршрутах с большим потоком пассажиров, это позволит значительно увеличить выручку. Кроме того, в городе было несколько маршрутов, которые обслуживали большие автобусы, а пассажиров было немного. Сейчас на этих маршрутах будут работать автобусы малой вместимости.
Мнения пользователей сайта:
«Не может и не должен муниципальный транспорт быть прибыльным делом, он выполняет прежде всего социальную функцию! Конкурс пройдет, у частников заберут массовые/прибыльные маршруты и они либо бастовать пойдут (так как цену поднять на проезд не дадут) либо свернут свой бизнес, ибо частник в минус себе точно работать не станет»
«Ну общественный транспорт во всём мире убыточный. Просто он выполняет социальную функцию и во многих странах его развивают и совершенствуют. А у нас он в нынешнем виде мало пригоден для использования. В часы пик давка, в остальное время очень долго ждать. Поэтому все и стремятся на своё авто сесть, т.к. в автобусах никакого комфорта и удобства. А был бы нормально организованный транспорт и многие бы ездили на нём на работу».
Смерч прошелся по Бердюжью
Разрушительный смерч прошел по Бердюжью (Тюменская область) в пятницу, 10 июня. Скорость ветра в эпицентре урагана превысила 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС. В считанные минуты смерч оборвал провода высоковольтной сети, повредил трансформаторную подстанцию, крыши девяти жилых домов, снес крышу МОУ СОШ села Бердюжье, двух гаражей, здания администрации, выбил стекла в спортивном зале школы, и в музыкальной школе, разрушил осветительные линии. Дождь с градом побил насаждения на приусадебных участках по улице Ленина.
Мнения форумчан:
«ерунда. даже до первой категории не дотянул»
«вот не дай бог, чтобы такая „ерунда“, даже рядом с твоим домом прошла, по другому бы заговорил»
«Шикарно! Был в Бердюжье много раз. Всё это очень неожиданно».