Торговые центры Тюмени заполнены до отказа

Практически все торговые центры Тюмени сегодня заняты арендаторами. По информации аналитиков, площадей в центральной части города даже начинает не хватать.
«В центральной части города спрос на торговую недвижимость очень высок, и предложение с каждым месяцем снижается, - рассказал сегодня на круглом столе «Итоги развития рынка коммерческой недвижимости Тюмени в первом полугодии 2011 года» директор консалтинговой компании ЗАО «Ассоциация АЛКО» Алексей Долгих. - Практически все площади заняты, что влечет за собой повышение их стоимости. Меньшая динамика отмечается в периферийных районах. И все -таки и в них отмечается спрос».
По данным специалиста по недвижимости компании «Денова-Консалтинг» Ольги Печенкиной, наполняемость многих торговых центров составляет на сегодня 100%: «Тот же «Фаворит» в прошлом году имел свободные площади, сегодня там 100%-ная за наполненность». В особо привлекательных зданиях центра города есть даже списки потенциальных арендаторов – своеобразная очередь.
И все-таки о возвращении в докризисное состояние говорить рано, уверена директор компании «Брок» Людмила Доровикова. «Единственный сегмент коммерческой недвижимости, который вернулся полностью на докризисное состояние, это стрит-ритейл в центре города и те ТЦ, которые и в кризис-то особо не пострадали», считает специалист.