Торговые центры Тюмени заполнены до отказа

«В центральной части города спрос на торговую недвижимость очень высок, и предложение с каждым месяцем снижается, - рассказал сегодня на круглом столе «Итоги развития рынка коммерческой недвижимости Тюмени в первом полугодии 2011 года» директор консалтинговой компании ЗАО «Ассоциация АЛКО» Алексей Долгих. - Практически все площади заняты, что влечет за собой повышение их стоимости. Меньшая динамика отмечается в периферийных районах. И все -таки и в них отмечается спрос».