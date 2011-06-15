Интерьер: Выбрать пол и не поскользнуться

Однако следует помнить, что далеко не каждое покрытие выдержит постоянный нагрев. Практически у всех производителей напольных покрытий максимальная температура нагрева составляет 26-28 градусов. Если она будет выше, то за сохранность напольного покрытия производитель ответственности не несет. Так, линолеум может «пойти волнами», да и токсические выделения, скорее всего, будут превышать норму. Ламинат и паркет при излишнем перегреве рассохнутся и появятся щели между досками. У тафтинговых ковров станет ссыхаться (а потом пылить) слой клея. Наиболее идеальными для тёплого пола будут тканные ковровые покрытия из натурального ворса, они и ограничений по температуре не имеют и тепло проводят практически идеально. Уместнее всего будет «подогревать» плитку. Это создаст приятное ощущение теплого камня под ногами.