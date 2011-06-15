Интерьер: Выбрать пол и не поскользнуться

Погрузиться в атмосферу уюта, переступая порог собственной квартиры, мечтает, наверное, каждый. Чтобы мечта стала реальностью, нужно начать с малого — выбрать идеальную поверхность для пола, ту, на которую будет приятно ступать.
Основа основ
Идеальное покрытие перестанет быть идеальным, если его положить на неровный пол. Исправить неровности можно двумя способами, рассказал нам директор магазина «Половик» Роман Агафонов. Если пол деревянный, то выровнять его можно с помощью листового материала. Это может быть, например, фанера толщиной 12 мм, которая нарезается листами и прикручивается саморезами к основанию. Перепады в итоге должны быть не более 2 мм — тогда пол не будет скрипеть и перекашиваться.
Если же пол из бетона или цемента, то выровнять его можно с помощью специальных ровнителей на цементной или гипсовой основе. Обычно достаточно
Количество теплоты
Теплый пол — в последнее время практически обязателен при использовании кафеля. Действительно, приятно и удобно иметь подспорье центральному отоплению в нашем климате. Существует два способа укладки: в стяжку и на поверхность. В первом случае провод тёплого пола укладывается в слой цемента или плиточного клея. Во втором случае используется пленочный инфракрасный пол, который укладывается на фольгированную подложку прямо под ламинат или ковровое покрытие. С его укладкой справится даже непрофессионал, помощь электрика понадобится только при подключении тёплого пола в электросеть.
Однако следует помнить, что далеко не каждое покрытие выдержит постоянный нагрев. Практически у всех производителей напольных покрытий максимальная температура нагрева составляет
Старый друг линолеум
Влагостойкость, долговечность, прочность. Из-за этих качеств люди уже несколько десятилетий отдают свое предпочтение линолеуму. Это, пожалуй, универсальное покрытие для любого помещения. «Часто нас спрашивают, какое покрытие положить на застекленную не отапливаемую лоджию, — говорит Роман Агафонов. — Я отвечаю: линолеум». Действительно, если выбрать тот, что на войлочной основе, он и сам не задубеет, и вашим ногам не даст замерзнуть. Подойдет это покрытие и для ванной комнаты — только стыки придется очень тщательно обрабатывать герметиком. Удобно мыть, удобно укладывать, плюс приятная цена: в «Половике», например, можно застелить квадратный метр по цене от 350 рублей.
Что касается расцветок, то здесь полет фантазии неограничен. Вы можете выбрать как абстрактные рисунки, так и имитации плитки, паркета и так далее. Последний «писк моды» — это 3D-рисунок. Наверняка, все видели гуляющий по Интернету рисунок с окном на полу. То ли еще будет с развитием технологий?
Ламинат — двойник паркета
Да, изначально ламинат задумывался как более дешевая замена паркета. Однако сейчас производители предлагают самые разнообразные цвета: от «дерева» до «травы» или «камня». Чем хорош ламинат, так это соотношением «цена — качество». Изготавливаются «дощечки» путем прессования древесины, следовательно, материал экологически чистый, подходит для жилых помещений. По цене немного выше, чем линолеум — от 500 рублей за кв. метр.
Недостаток ламината — его невысокая влагозащищенность. Впрочем, это можно поправить, если использовать для стыков хорошие герметики. Кроме того, необходимо подстелить качественную подложку. Это — половина залога долговечности ламината. Кроме того, это покрытие требует бережного ухода. Лучше всего мыть его слегка влажной тряпкой со специальными средствами: применяя их, можно продлить жизнь напольному покрытию, улучшить его внешний вид.
ПВХ плитка — удобный гибрид
ПВХ плитка — это нечто среднее между ламинатом и линолеумом. Выглядит, укладывается и стоит, как ламинат, по свойствам ближе к линолеуму: не боится влаги, годится для любых помещений. Удобна тем, что для укладки требуется минимум запаса. Так в рулонных материалах на запас расходуется
Керамическая плитка и кераморанит
Так же, как и линолеум, универсальный и популярный материал. В Тюмени цена начинается примерно от 600 рублей за кв. метр. Хуже линолеума тем, что «стучит», но зато выигрывает по удобству ухода. Нет таких пятен, которые были бы страшны плитке. А современные производители выпускают плитку «антислип», на которой не удастся поскользнуться даже при большом желании. Кроме того, если правильно уложить керамику, то можно жить с ней пока не надоест.
Тем не менее, тюменцы все равно выбирают наиболее долговечные материалы. «Особенной популярностью за счет своих свойств пользуется керамогранит, — рассказывает менеджер отдела закупок Дома плитки „Терра“ Юлия Симоненко. — Он может выдержать и нагрузку аэропорта, а уж в домашнем коридоре и через десятки лет будет выглядеть, как новенький. Самые красивые имитации мрамора также делаются на основе керамогранита, так как он позволяет „остекловывать“ поверхность, придавая невероятную глубину отражениям».
Современные станки позволяют наносить на плитку изображения любой сложности — отсюда и мода на имитацию натуральных материалов, фотопечать. Таким образом, в помещении вообще может не быть двух одинаковых плиток, а в городе — двух одинаковых помещений.
Пробка — натуральное тепло
Если вы приверженец натуральных материалов и мечтаете об уютном дизайне, то пробка — идеальный выбор для вас. Комфорт и ощущение теплоты, даже без применения специального подогрева пола, обеспечены. Прекрасно подходит для использования в детских, поскольку за счет амортизации снимает нагрузку с неокрепшего позвоночника при ходьбе.
Несмотря на то, что это губчатый материал, пробка подойдет для помещений, где довольно часто требуется уборка. Специально для этого пробковые покрытия обработаны лаком, который проникает внутрь пробки, не скрывая при этом ее текстуры. При этом опять же не стоит забывать про специальный герметик для стыков.
К минусам пробкового покрытия можно отнести его небольшую цветовую палитру. Можно, конечно, покрыть ее лаком любого цвета, однако большинство покупателей предпочитают естественные тона.
Цена в Тюмени — примерно
Паркет — этим все сказано
Покрытие, изначально имитировавшее простой деревянный пол, сегодня стало одним из самых дорогих. Квадратный метр обойдется от 950 до 4500 рублей. «Можно просто произнести: у меня паркет, и этим все будет все сказано», — поясняет Роман Агафонов. Полезно будет знать, что из ценных пород выполнена только верхняя часть паркетной доски. Остальное изготавливается из более дешевой древесины — для прочности, простоты укладки и обслуживания.
Современные технологии позволяют уложить паркетную доску быстро и просто. Так же, как и ламинат, она может укладываться на подложку, а может и приклеиваться к основанию. Современный паркет — это уже не только натуральные расцветки и декоры древесины, но и всевозможные варианты обработки поверхности. Например, термообработанный дуб или бук приобретут приятный шоколадный оттенок. Также применяются различные варианты обработки дерева цветными лаками или маслами. Такое разнообразие дизайнов паркетной доски позволяют использовать её практически в любом интерьере.
На коврике, но не в углу
Многие недолюбливают ковровые покрытия из-за того, что они собираются на себя всю пыль. Однако функция пылесборника — это только плюс, считает Роман Агафонов. Когда пыль витает в воздухе, волей-неволей приходится ее вдыхать. Если же пыль оседает на ковре, ее можно просто собрать пылесосом. Делайте уборку почаще, и чистота вам обеспечена.
Укладывать ковровое покрытие можно сразу на основание, обязательно загрунтованное. При укладке желательно полное приклеивание, но на небольших площадях от него можно и отказаться. В этом случае можно просто растянуть ковер и прижать плинтусами.
Выбор ковров и ковровых покрытий в Тюмени есть: длинноворсные, коротковорсные, петлевые или стриженые, натуральные и синтетические. В среднем квадратный метр обойдется в 400 рублей за кв. метр. При выборе покрытия, следует учитывать, что на шерсть у кого-то из членов семьи может возникнуть аллергия. При этом синтетика может оказаться менее долговечной.
Под плинтусом
Выбрав наряд, не забудьте подобрать аксессуары. Плинтус, как сумка, нужен и для красоты и для того, чтобы спрятать в него необходимые мелочи. Например, электропроводку. Такой функцией обладают пластиковые плинтусы с кабельканалом. Существуют еще деревянные, из прессованной бумаги, но плюс пластикового плинтуса еще и в том, что его можно не откручивать от стены при смене обоев. Можно просто снять верхнюю часть, а потом поставить ее на место.
Что касается расцветки, то дизайнеры рекомендуют выбирать плинтус на полтона темнее, чем напольное покрытие — чтобы ограничить пространство. Впрочем, здесь все зависит от идеи, которую вы хотите воплотить. С помощью плинтуса можно сделать комнату шире, выше, просторнее.
Возможно, стоит добавить, что при выборе напольного покрытия, необходимо держать в уме и наброски оформления стен. Впрочем, это уже совсем другая история.
Фото с сайта okean-service.ru