«Горячая линия»: как оформить дачу или гараж?

Специалисты департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени проведут телефонную «горячую линию» по вопросам оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.