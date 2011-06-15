nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Горячая линия»: как оформить дачу или гараж?

15 июня 2011, 09:13
Тюменцев приглашают обсудить вопросы оформления прав на некоторые...

Тюменцев приглашают обсудить вопросы оформления прав на некоторые объекты недвижимости.

Специалисты департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени проведут телефонную «горячую линию» по вопросам оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.

«Горячая линия» состоится 17 июня с 14 до 16 часов по телефонам: 46-17-05, 50-84-33, сообщает пресс-служба городской администрации.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25