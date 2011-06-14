Кому принадлежит земля под многоэтажкой?

На «круглом столе» 17 июня 2011 года, в пятницу, можно будет получить ответы на вопросы об оформлении земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Распоряжаться землей собственники многоквартирного дома должны вместе. При этом участок должен быть соответственно оформлен. Вопросы по оформлению, содержанию и другим тонкостям земли под многоквартирным домом можно будет задать на мероприятии.
«Круглый стол» состоится 17 июня в 15 часов по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, конференц-зал (каб. 210), сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.