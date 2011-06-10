Над общежитием в Тюмени навис башенный кран

Накануне днем жильцов тюменского общежития эвакуировали спасатели. Над их жильем нависла угроза – накренился башенный кран.
45-метровый башенный кран рядом с домом по улице Индустриальной, 36, сошел с рельсов передними колесами во время строительных работ. Сообщение на пульт диспетчера «01» поступило в 15.55.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, в результате схода колес с рельс возникла угроза падения крана в сторону двухэтажного общежития, количество жильцов в котором составляет около шестидесяти человек.
К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования ГУ ЦУКС МЧС России по Тюменской области, представители Ростехнадзора, Тюменская служба экстренного реагирования, сотрудники УВД и ГИБДД, МЧС и Управления механизации. Пожарные подали к дому две автоцистерны и автолестницу, и, совместно с ТОСЭР обошли все квартиры, попросив жильцов выйти на улицу. Жители, находившиеся в тот момент дома, организовано покинули строение и были выведены в безопасную зону. Сотрудниками милиции было организовано оцепление территории.
В 21.28 кран установлен в рабочее положение на рельсы.