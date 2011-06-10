Над общежитием в Тюмени навис башенный кран

К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования ГУ ЦУКС МЧС России по Тюменской области, представители Ростехнадзора, Тюменская служба экстренного реагирования, сотрудники УВД и ГИБДД, МЧС и Управления механизации. Пожарные подали к дому две автоцистерны и автолестницу, и, совместно с ТОСЭР обошли все квартиры, попросив жильцов выйти на улицу. Жители, находившиеся в тот момент дома, организовано покинули строение и были выведены в безопасную зону. Сотрудниками милиции было организовано оцепление территории.