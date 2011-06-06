О тюменской экологии заботятся только на бумаге

Свои выводы он изложил в письме, которое направил председателю Тюменской городской Думы Сергею Медведеву, заместителю главы администрации города Тюмени Андрею Голоусу и председателю постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы Игорю Самкаеву. В материале мы приводим выдержки из этого письма.
Экологическая обстановка в нашем городе
Состояние окружающей среды в Тюмени с каждым годом ухудшается. Об этом неопровержимо свидетельствуют ежегодно размещаемые в сети Интернет доклады Минприроды и Роспотребнадзора, статистические данные об увеличении числа онкологических заболеваний населения.
Ухудшение экологической обстановки с 2001 по 2010 г. произошло из-за следующих причин:
— количество выбросов от промышленных предприятий увеличилось с 10 тыс. тонн. до 14 тыс. тонн вследствие увеличения мощностей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, строительства новых заводов: Антипинского НПЗ, «Очаково», «Газтурборсервис» и др.;
— количество организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, увеличилось со 137 в 2001 г. до 230 в 2010 г.;
— количество выбросов от автотранспорта увеличилось с 30 тыс. тонн до 90 тыс. тонн, т.е. на 200 %;
— количество зелёных насаждений, наоборот, существенно уменьшилось, при этом объем кроны уменьшился не менее, чем в 100 раз вследствие сноса более 60 тыс. деревьев, «глубокой» обрезки «на столб» более 100 тыс. деревьев, неграмотной и необоснованной в 90 % случаев омолаживающей и формовочной обрезки, а также вследствие естественной гибели от естественных болезней и старения. Состояние зеленых насаждений в Тюмени является неудовлетворительным, а их количество недопустимо мало;
— существенно сократилась площадь газонов в результате бурной уплотнительной застройки и расширения проезжей части улиц;
— площадь пригородных лесов существенно сократилась вследствие пожаров, устройства коттеджных и дачных поселков и другой техногенной деятельности (дороги, карьеры, газопроводы и т.д.);
— количество отходов увеличилось в 2 раза. В городе ежегодно образуется более 5 тыс. тонн токсичных промышленных отходов и 410 тыс. тонн твердых бытовых отходов;
— утилизация большинства медицинских и производственных отходов фактически не производится; утилизация ТБО в полном объеме в установленном законом порядке не обеспечивается;
— в 2009 году в городе Тюмени ликвидирован единственный экологически чистый транспорт — троллейбусный. Место
— отсутствие ливневой канализации на
— в городе продолжилась реализация «экологически вредных проектов» (несмотря на протесты горожан, отрицательные заключения общественных экспертиз, проведенных коллегией экологов): расширение проезжей части ул. Республики, сводящееся в основном к сносу зеленых насаждений, сокращению площади газонов и тротуаров; строительство металлургического завода;
— хроническое недофинансирование отрасли «Экология».
Работа по ведомственной целевой программе
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития охраны окружающей среды города Тюмени на
Таким образом, донесенная информация лишь немного пояснила выполнение или невыполнение
По мнению координатора коллегии экологов, одним из часто применяемых работниками комитета по экологии приёмов является предоставление односторонней, неполной информации. Так, например, в прозвучавшей информации сказано, что в 2010 году, на территории Тюмени застройщиками было якобы высажено 800 деревьев. При этом не было сказано, сколько деревьев теми было снесено. По подсчётам коллегии экологов, общая цифра уничтоженных за прошлый год деревьев приближается к трем тысячам . Вырубка, безусловно, не укрылась от бдительных глаз тюменцев.
Примеры:
— в 2010 году снесено более 500 единиц кустарников и 200 деревьев, уничтожено более 10 тысяч кв. метров газонов при расширении проезжей части ул. Республики (на участке от моста через р. Тюменка до ул. М. Горького);
— снесено 150 деревьев и кустарников при выполнении благоустройства при строительстве торгово-офисного здания в створе ул. Республики-Профсоюзная-Станкостроителей;
— снесено 20 деревьев (клены и др.) на углу ул. Республики и Мельникайте около строящегося здания института вирусологии и инфекциологии Роспотребнадзора в октябре 2010 года;
— снесено 10 яблонь на площади
— снесено либо обрезаны корни у нескольких сотен деревьев и кустарников при плановых и аварийных работах на тепловых, водопроводных и канализационных сетях, линиях электроэнергии и связи и так далее.
В пояснительной записке о выполнении ведомственной программы содержится много и другой недостоверной и не относящейся к делу информации.
Например, на первой странице пояснительной записки о состоянии зелёных насаждений говорится, что «Процент приживаемости и сохранности высаженных зеленых насаждений» за год — 90 %. В действительности, этот показатель гораздо ниже.
Так, например, из
Мероприятия, которые улучшают воздух, воду и почву Тюмени
Программа «Основные направления развития охраны окружающей среды города Тюмени на
Одно из них — мероприятие «Организация мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», но на 590 тысяч рублей, предусмотренных на 2010 год, было посажено лишь около 4000 «сеянцев» (даже не саженцев!). Это несерьёзно! Тем более что на указанные 590 тысяч рублей так же, как и в 2009 году, выполнялась не новая (дополнительная) посадка деревьев, а именно лесовосстановление, то есть посадка
Да и через
Второе мероприятие — «Организация утилизации и переработки бытовых отходов» на сумму 8 млн. 600 тыс. рублей, но это лишь «капля в море» в деле улучшения воздушной среды города Тюмени.
Плановые показатели результативности хуже, чем СанПины, Госты и СниПы
Рассматриваемая программа содержит плановые «показатели результативности выполнения» намного хуже, чем это предусматривают установленные законом нормативы. А это недопустимо и противоречит действующему законодательству. Любой проект или программа не могут содержать в себе плановые показатели ниже, установленных соответствующими СанПинами, Гостами, Стандартами или СниПами.
Кроме того, является безнравственным планировать показатели, намного превышающие предельно допустимые концентрации вредных веществ! Само по себе словосочетание «предельно-допустимые» является тому доказательством, считает координатор коллегии экологов.
Резюме от эколога
Вывод Альберта Фахрутдинова: сама программа является фактически сфальсифицированным документом, имеющим лишь одну цель — ввести в заблуждение депутатов и горожан, придать видимость «бурной» деятельности по отрасли «Экология».
Для того чтобы действительно улучшить экологическое состояние Тюмени, вывести его из неудовлетворительного состояния хотя бы в состояние удовлетворительное, нужны неотложные реальные, конкретные действия и мероприятия, которые на протяжении всех лет своего существования предлагает коллегия экологов.
Фото пользователя Нумизмат