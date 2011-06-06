О тюменской экологии заботятся только на бумаге

Одно из них — мероприятие «Организация мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», но на 590 тысяч рублей, предусмотренных на 2010 год, было посажено лишь около 4000 «сеянцев» (даже не саженцев!). Это несерьёзно! Тем более что на указанные 590 тысяч рублей так же, как и в 2009 году, выполнялась не новая (дополнительная) посадка деревьев, а именно лесовосстановление, то есть посадка 8-ми сантиметровых «сеянцев» фактически за пределами города Тюмени взамен деревьев, сгоревших от лесных пожаров. Причём, сгорели взрослые крупные деревья, а посажены крохотные «сеянцы», которые только через 30-35 лет по своей кроне станут как-то сопоставимы со сгоревшими. И это ещё при условии, что в соответствии с нормой 90% саженцев приживется и доживет до 30-35 лет!