Для тюменских сирот продолжают строить и арендовать жилье

Так, по словам замгубернатора, в регионе активно ведется строительство жилых домов и квартир для детей-сирот. До конца текущего года 715 юношей и девушек получат свое жилье, такое же количество квартир запланировано предоставлять выпускникам детдомов и в последующие два года. Кроме того, тем, кому пока квартиру не построили, из областного бюджета выделяются средства на аренду жилья, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.