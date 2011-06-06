Для тюменских сирот продолжают строить и арендовать жилье

Тем детям-сиротам, кому пока не предоставлено собственное жилье, продолжают выделять средства из областного бюджета на аренду жилья.
Сегодня на очередном заседании президиума регионального правительства заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о ходе программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Чтобы добиться создания условий для выпускников детдомов и подготовки их к самостоятельной жизни, необходимо выполнить ряд задач, среди которых помощь в профессиональной подготовке выпускников детских домов, в трудоустройстве, а также в обеспечении их жильем.
Так, по словам замгубернатора, в регионе активно ведется строительство жилых домов и квартир для детей-сирот. До конца текущего года 715 юношей и девушек получат свое жилье, такое же количество квартир запланировано предоставлять выпускникам детдомов и в последующие два года. Кроме того, тем, кому пока квартиру не построили, из областного бюджета выделяются средства на аренду жилья, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.