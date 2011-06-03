Строители просят «обновить» госзаказ

В частности, он отметил, что направленные в Минэкономразвития России предложения включают: специфику отрасли при выборе способов размещения заказов; разрешение участия в заказе групп лиц, объединенных договором простого товарищества (консорциумов); усиление института предквалификации для допуска к участию в торгах; ввод антидемпинговых механизмов; повышение значимости критерия «качество» при оценке конкурсных заявок; ввод критерев возможности изменения условий контракта.