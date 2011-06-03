Строители просят «обновить» госзаказ

Закон о государственном и муниципальном заказе требует доработки с учетом специфики строительной отрасли, считает министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин. Об этом он сообщил на совещании в Минрегионе России.
«Нами обобщены сводные предложения профессионального сообщества строительной отрасли в части размещения государственного и муниципального заказа в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий», – сказал Виктор Басаргин.
В частности, он отметил, что направленные в Минэкономразвития России предложения включают: специфику отрасли при выборе способов размещения заказов; разрешение участия в заказе групп лиц, объединенных договором простого товарищества (консорциумов); усиление института предквалификации для допуска к участию в торгах; ввод антидемпинговых механизмов; повышение значимости критерия «качество» при оценке конкурсных заявок; ввод критерев возможности изменения условий контракта.
«Выработка совершенно новой концепции позволит создать правовую основу для перехода на федеральную контрактную систему», – заявил Виктор Басаргин в ходе совещания с участием представителей Минэкономразвития России, Госдумы, руководителей нацобъединений строителей, изыскателей и проектировщиков, представителей научного сообщества, коммерческих и общественных организаций.
По итогам заседания, принято решение о направлении выработанных и обобщенных предложений в Минэкономразвития России для их учета при разработке соответствующих проектов федеральных законов, и первоочередных изменений в 94-ФЗ, сообщает пресс-служба министерства.