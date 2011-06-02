Специалисты тюменского Росреестра продолжают обход дачников

Всего с момента вступления в действие Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ (с 01.09.2006 г.) в управлении зарегистрировано 172 935 прав собственности в упрощенном порядке.