Специалисты тюменского Росреестра продолжают обход дачников

На очередной выездной консультации в субботу специалисты управления Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии Тюменской области проконсультировали около 100 дачников некоммерческого товарищества «Весна».
По сообщению пресс-центра ведомства, на государственную регистрацию прав специалисты отдела приема-выдачи документов приняли 28 пакетов документов. Еще 21 пакет для постановки на кадастровый учет земельных участков приняли сотрудники ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области.
Дачникам разъяснили порядок заполнения декларации, рассказали о размерах госпошлины при проведении регистрации в упрощенном порядке, о предварительной записи на прием документов.
Всего с момента вступления в действие Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ (с 01.09.2006 г.) в управлении зарегистрировано 172 935 прав собственности в упрощенном порядке.