Строительные материалы дорожают

Практически все стройматериалы в России подорожали в апреле 2011 года.
По данным экспертов инвестиционной компании «СМПро», цемент за месяц в среднем подорожал на 3,1% до 2247 рублей за тонну. По сравнению с декабрем 2010 года цена выросла на 1,3%. При этом производство цемента выросло на 12% к уровню апреля прошлого года и составило 4,4 миллиона тонн.
Средняя цена железобетонных изделий и конструкций в апреле выросла на 0,3% и составила 7417 рублей за кубический метр (с начала года цена увеличилась на 3,7%). Производство ЖБИ и ЖБК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,9% и составило 1,9 миллиона кубических метров.
Согласно обзору, кирпич за месяц в среднем подорожал на 2,3% до 4981 рублей за тысячу штук. С начала года цена выросла на 7,6%. Производство кирпича к уровню апреля 2010 года увеличилось на 19,1%.
Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на 8% к уровню марта и составила 313 рублей за кубический метр. С начала года средняя цена увеличилась на 39,8%. Производство нерудных стройматериалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13 процентов до 22,8 миллиона кубических метров.
Стоимость бетона по отношению к марту снизилась на 0,8% и составила 3162 рублей за кубический метр. С начала года цена увеличилась на 16%. Производство бетона в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,1%и составило 1,6 миллиона кубических метров.
В марте стоимость бетона за месяц увеличилась на 13,4%, нерудных материалов - на 9,7%, кирпича - на 1,9%, железобетонных изделий и конструкций - на 1,8%, цемента - на 1,7%, сообщает lenta.ru.