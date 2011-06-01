Строительные материалы дорожают

По данным экспертов инвестиционной компании «СМПро», цемент за месяц в среднем подорожал на 3,1% до 2247 рублей за тонну. По сравнению с декабрем 2010 года цена выросла на 1,3%. При этом производство цемента выросло на 12% к уровню апреля прошлого года и составило 4,4 миллиона тонн.