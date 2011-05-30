Молодежный бизнес: налоги, деньги, мотивация

Что заставляет молодых людей покидать теплые офисы и отказываться от стабильной заработной платы, выбирая предпринимательство? С какими проблемами сталкиваются молодые бизнесмены на этапе формирования и развития своего дела? На эти и другие вопросы отвечали на круглом столе, посвященном молодежному предпринимательству, который прошел в Тюмени на прошлой неделе.
Тема, заявленная организатором мероприятия «Тюменским бизнес-журналом» — «Молодежь в бизнесе», видимо, интересует многих, потому что участников было рекордно много: места за столами хватило не всем. Среди участников были представители разных по масштабу и сферам деятельности бизнесов — предприниматели, работающие в сфере консалтинга, производства, строительства, банкиры, директора интернет-компаний, инвесторы.
Действительно ли налоги — бремя?
«Зарегистрировать предприятие, выбрать систему налогообложения — для молодых предпринимателей это проблема?», — интересовался модератор круглого стола Станислав Дейнеко. Мнения высказывались разные.
Да, проблема, согласился Олег Пшеничников, чья компания занимается рекламой: «Начинающий предприниматель не знает, куда ему пойти, чтобы получить квалифицированную консультацию, что для его бизнеса будет лучше». Предприниматель из Ялуторовска Алексей Сахаров предложил издать методичку, в которой будет прописано, куда и когда надо относить отчетность.
Предприниматели рассказали, что выбирали юридическую форму и систему налогообложения, обращаясь к внешним консультантам, многим помог Фонд поддержки и развития предпринимательства Тюменской области. Часто бизнесмены, особенно если бизнес небольшой по масштабам, отдают бухгалтерский учет и налоговую отчетность на аутсорсинг.
От генерального директора Heaven Ltd Group Николая Петрушева прозвучала такая рекомендация: надо разрешить предпринимателям менять выбранную систему налогообложения не раз в год, а раз в квартал.
Марина Бакулина, директор развивающего центра «Ступеньки» пеняла на то, что практически невозможно получить консультацию на «узкую» тему от Фонда социального страхования. «Складывается ощущение, что между предпринимателями и государственными структурами идет соревнование — кто кого обманет, выпишут или не выпишут бизнесу штраф», — рассказала Марина Олеговна.
Много претензий со стороны предпринимателей было высказано по адресу налоговой службы: не разъяснили, не проконсультировали, постоянно изменяются бланки отчетности. «Проблемы возникают из-за того, что предприниматели не хотят изучить Налоговый кодекс, — парировала заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Тюменской области Наталья Барышева. — Выбор системы налогообложения — не проблема. Налоговый кодекс расписывает каждую из них поточечно. Изучать его надо до того, как вы откроете свое дело».
Генеральный директор «Группы Венчурных Инвестиций» Язовских Антон согласился с представителем налоговой службы: по его мнению, на выбор тарифа для сотовой связи большинство предпринимателей тратят едва ли не больше времени, чем на прочтение главы о налогообложении, а ведь просчитать все риски и узнать, как нужно действовать, лучше заранее.
Налоговая служба из фискальной становится службой сервиса, напомнила генеральный директор Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Ольга Езикеева, и она теперь всеми силами старается перестроиться под эту задачу. «Налоговая служба никак не нацелена на то, чтобы загубить малый бизнес, — напомнила Ольга Леонидовна, — ее основная работа — собирать налоги».
Директора Фонда напомнила, что существует электронная система сдачи налоговой отчетности. Предприниматели ответили, что сдавать электронную отчетность для них — дорогое удовольствие: это можно делать только через программу 1С, лицензионная версия и обслуживание которой стоит недешево.
Уже скоро общение налоговой с предпринимателями будет сведено к минимуму, отметил председатель Тюменского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Антон Машуков. Поэтому, по его мнению, надо начинать работать с налоговой удаленно уже сейчас. Возможно, недостатки есть, но система будет выстраиваться и придет к этому в любом случае. «Мы выбрали общую систему налогообложения, потому что работаем с крупными компаниями, — рассказал заместитель директора „СибирьСтрой“ Егор Степанов. — Они отказываются работать с теми, кто применяет упрощенную систему налогообложения — не могут принять к зачету входящий НДС». С этой же проблемой сталкивается и генеральный директор ОАО «Тюменского завода полимерных изделий» Владимир Кайда. По его словам, когда ты хочешь выставить счет крупной компании, а сам при этом работаешь на «упрощенке», компания отправляет тебя обратно, «ковыряться в песочнице», ведь ее обороты — десятки миллионов рублей в месяц. Но бизнесу не хочется отказываться от преимуществ упрощенной системы налогообложения — дешевизны обслуживания: «На УСН бухгалтер „стоит“ 7 тыс. руб. в месяц, а на общей — тысячу евро в месяц». Владимир Александрович предложил разрешить тем, кто применяет УСН, платить НДС, если они этого хотят.
Генеральный директор ООО «БФК-Про» Павел Носов рассказал, что после увеличения налога на фонд оплаты труда, клиенты их компании, у которых много сотрудников, перешли на МРОТы. В мнении о том, что можно не помогать бизнесу, а хотя бы не увеличивать налоги, были солидарны многие предприниматели, присутствовавшие на круглом столе.
Где взять деньги?
Предприниматели рассказали о том, где они брали деньги, чтобы открыть свое дело. Среди источников назвали собственные средства и средства партнеров, помощь одного из трех F (friends, family, fools) — семьи, кредиты от банков, полученные предпринимателем как физическим лицом, кредиты под залог недвижимого имущества.
Чтобы открыть бизнес, надо приложить усилия, обозначил свою позицию управляющий тюменским филиалом «ВТБ 24» Александр Пахомов. «Если всем банкам и госбюджетам открыть 100% доступ предпринимателям к своим ресурсам, то весь поток желающих завтра был бы там», — отметил он. Финансирование стартапов — это большой риск, на который большинство банков идти не готовы. Усилия же, по его мнению, приложат только самые амбициозные люди, которые готовы преодолевать проблемы.
Действительно, кредит под стартап в банке получить очень сложно, согласилась Ольга Езикеева, но есть Фонд развития и поддержки предпринимательства, который предлагает финансовую поддержку разного рода: выделяет деньги под идею, бизнес-план и огромное желание трудиться — это программа целевых займов, где можно получить деньги на основные средства; микрокредитование — деньги за 3 суток, сумма — до 1 млн. руб., срок — до года. «Верхняя планка в декабре у нас была — 300 тыс. руб.», — напомнила Ольга Леонидовна. Она обратилась к предпринимателям с просьбой проявлять больше инициативы, активную жизненную позицию: «Не всегда чиновники знают за вас, что для вас хорошо».
Предприниматели также получают грантовую поддержку, дополнил начальник отдела господдержки предпринимательства областного департамента инвестиционной политики Артем Меняйло. В 2009 году начинающим предпринимателям предоставили 9 грантов. «Надо понимать, что при выдаче денежных средств на начало бизнеса авансом, у предпринимателя возникают обязательства по отчету, достижению конкретных показателей. Если не достигаете — должны будете вернуть субсидию», — уточнил чиновник.
О том, как инвестируют бизнес-ангелы, рассказал директор Heaven Ltd Group Николай Петрушев. Сначала к инвестору в лице Николая Юрьевича приходит человек с идеей, возможно даже без бизнес-плана. Бизнесмен не дает деньги просто так, а создает компанию, большой процент акций которой будет принадлежать ему. Молодой предприниматель при этом несет минимум риска, получает прибыль, а Николай Петрушев — дивиденды. Когда все «устаканивается» инвестор готов продать свою долю акций партнеру по рыночной цене. В настоящее время тюменский бизнес-ангел проинвестировал 14 компаний в Тюмени и Тюменской области, Украине и даже Доминикане.
«Не нужно открывать ларек с водой, а необходимо искать инновационную идею, тогда и деньги для проекта найдутся без проблем», — считает Андрей Фоменко, директор компании, производящей самые чистые в мире органические удобрения, ООО «Биогенерация». Сейчас его проект профинансирован арабскими инвесторами на 60 млн. руб.
Что еще мешает бизнесменам работать
Свое видение того, с какими проблемами сталкиваются начинающие предприниматели, показал директор тренинговой компании «Деятели» Алексей Лосев. Первая проблема — неумение продавать, вторая — страхи, третья — дело, которым они занимаются, не является любимым. Для директора Love marketing Ильи Пискулина проблемой является проблема внутренней мотивации. «Я знаю все о маркетинге и хочу двигаться дальше — производить что-то, что я могу клонировать. Себя я размножить не могу», — признался Илья.
Большинство из тех, кто высказывался, говорят о тепличных условиях для малого бизнеса, выразил свою точку зрения генеральный директор «Группы Венчурных Инвестиций» Антон Язовских. В итоге вырастает слабый, ни на что не способный бизнес. «Предприниматель должен вложиться в свой проект, приложить усилия, чтобы он работал, — считает бизнесмен. — Только потом он может получить поддержку государства, как признание его усилий, как итог работы».
Таким образом, круглый стол показал, что предприниматели в Тюмени есть, они активно работают и с разной степенью успешности решают возникающие проблемы: с налоговой отчетностью, привлечением финансов и внутренними колебаниями.
«Работайте, и все получится, — считает директор Фонда развития и поддержки предпринимательства. — Я двумя руками за молодых предпринимателей».