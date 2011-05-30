Молодежный бизнес: налоги, деньги, мотивация

Уже скоро общение налоговой с предпринимателями будет сведено к минимуму, отметил председатель Тюменского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Антон Машуков. Поэтому, по его мнению, надо начинать работать с налоговой удаленно уже сейчас. Возможно, недостатки есть, но система будет выстраиваться и придет к этому в любом случае. «Мы выбрали общую систему налогообложения, потому что работаем с крупными компаниями, — рассказал заместитель директора „СибирьСтрой“ Егор Степанов. — Они отказываются работать с теми, кто применяет упрощенную систему налогообложения — не могут принять к зачету входящий НДС». С этой же проблемой сталкивается и генеральный директор ОАО «Тюменского завода полимерных изделий» Владимир Кайда. По его словам, когда ты хочешь выставить счет крупной компании, а сам при этом работаешь на «упрощенке», компания отправляет тебя обратно, «ковыряться в песочнице», ведь ее обороты — десятки миллионов рублей в месяц. Но бизнесу не хочется отказываться от преимуществ упрощенной системы налогообложения — дешевизны обслуживания: «На УСН бухгалтер „стоит“ 7 тыс. руб. в месяц, а на общей — тысячу евро в месяц». Владимир Александрович предложил разрешить тем, кто применяет УСН, платить НДС, если они этого хотят.