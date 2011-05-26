Мошенники: спектакль за ваши деньги

Чаще всего обманутыми остаются пенсионеры. Как сообщила заместитель начальника контрольно-методического отдела Главного следственного управления Надежда Осипова, в 2010 году было совершено 1095 преступлений, попадающих под категорию мошенничества. По отношению к предыдущему году число преступлений ниже, но зато пенсионеры стали страдать в 2,2 раза чаще.
Мобильные уловки
Преступления, совершенные с использованием мобильников, по прежнему, остаются «номером один». Чаще всего потерпевших озадачивают фразой: «Ваш родственник попал в ДТП/больницу/тюрьму». Человеку не дают времени на раздумья, говорят только, что необходимо внести залог/штраф/взятку— как правило, просят
Сотрудники МВД рекомендуют: не действуйте сгоряча, обязательно свяжитесь со своими родственниками и не бойтесь никаких угроз.
Поделить неделимое
На втором месте рейтинга располагается долевое строительство. Большинству населения купить готовую квартиру проблематично. Вот и приходится вкладывать средства в долевое строительство. И не всегда этот выбор оказывается удачным. Сегодня в Тюменской области 23 «проблемных» жилых дома.
Проверить, действительно ли вам продают квартиру или только бумажки со штампами, не удалось даже бывшей сотруднице банка. Римма Ивановна Сухинина продала свою квартиру и купила две доли у фирмы ООО «Солитон-офис». Впоследствии оказалось, что мошенник торговал площадью в здании, предназначенном для офисов.
Надежда Осипова посоветовала всем, кто собирается отдать крупную сумму за квартиру или другую крупную покупку, опять же, не спешить. Перед заключением договора необходимо почитать отзывы о застройщике, узнать мнения других дольщиков, проверить, зарегистрирован ли договор долевого участия в Федеральной регистрационной службе. Кроме того, нельзя передавать деньги из рук в руки, оплату следует производить через банк.
Отметим, что такие же предосторожности следует соблюдать при заключении любых других договоров. Лжефирмы помимо жилья часто предлагают трудоустройство, исцеление, финансовую помощь. Старший психолог ТЮИ МВД России Наталья Гусева отметила, что мошенники — хорошие актеры. Они могут торопить людей со сделкой, а могут, наоборот показаться участливыми. Кроме того, для солидности нередко берутся в аренду дорогие офисы. Поэтому на внешний антураж лучше не обращать внимания: нужно верить только фактам.
Тарифицированный обман
Жулики существуют и в системе ЖКХ. Как рассказал начальник оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями Денис Кириенко, в настоящее время в производстве находится несколько уголовных дел в отношении руководителей кондоминимумов и производственных кооперативов. Жильцов заставляли платить по завышенным тарифам, либо указывали в сметах расходы на уже сделанный ремонт, а деньги присваивали.
Такая же схема работы есть и у страховщиков. Ряд уголовных дел возбужден в отношении лиц, заключавших договор страхования, но не передававших деньги в офис. В результате, когда наступал страховой случай, потерпевшие не могли получить свои выплаты, поскольку договор оказывался «липовым».
Денис Кириенко заметил, что граждане должны знать, какие тарифы действуют сегодня в регионе на самом деле. Кроме того, на общем собрании они могут потребовать финансовый отчет деятельности ТСЖ. Страхователей же лучше всего перепроверять звонками в офис компании. И деньги тоже лучше вносить в кассу.
Член общественного совета при управлении МВД Александр Петрушин отметил, что мошенничество — это не просто безобидный обман: «Этот обман в пустой квартире с беспомощными гражданами часто переходит в насильственный вид преступления». Также он добавил, что следует больше говорить об элементарном: детям нужно объяснять, что обманывать нехорошо, а красть стыдно.
Отметим, что в управлении МВД разработали памятку «Не дай себя обмануть». Скачать наглядное пособие можно здесь.