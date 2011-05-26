Мошенники: спектакль за ваши деньги

Отметим, что такие же предосторожности следует соблюдать при заключении любых других договоров. Лжефирмы помимо жилья часто предлагают трудоустройство, исцеление, финансовую помощь. Старший психолог ТЮИ МВД России Наталья Гусева отметила, что мошенники — хорошие актеры. Они могут торопить людей со сделкой, а могут, наоборот показаться участливыми. Кроме того, для солидности нередко берутся в аренду дорогие офисы. Поэтому на внешний антураж лучше не обращать внимания: нужно верить только фактам.