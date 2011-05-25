Дом без проекта и разрешения или куда ушли деньги дольщиков

Привлекая средства дольщиков на строительство дома, нужной документацией ООО «Домостроительная компания» так и не обзавелась. Экс-директор стройфирмы похитил деньги дольщиков и теперь отправлен под суд.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, компания под руководством 41-летнего Тагира Тагирова в период с июля 2006 года по июнь 2009 года привлекала денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по улице Игримской в Тюмени. При этом у организации отсутствовали разрешение на строительство и проектно-сметная документация на возводимый дом.
Оформлять разрешительные документы на строительство Тагиров не стал, а полученные от 41 дольщика денежные средства в сумме почти 50 млн. рублей похитил.
В 2009 г. «Домостроительная компания» обанкротилась.
Тагиру Тагирову предъявлено обвинение по ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупных размерах). После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд г.Тюмени для рассмотрения по существу.