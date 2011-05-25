Дом без проекта и разрешения или куда ушли деньги дольщиков

Как сообщает прокуратура Тюменской области, компания под руководством 41-летнего Тагира Тагирова в период с июля 2006 года по июнь 2009 года привлекала денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по улице Игримской в Тюмени. При этом у организации отсутствовали разрешение на строительство и проектно-сметная документация на возводимый дом.