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Дом без проекта и разрешения или куда ушли деньги дольщиков

25 мая 2011, 15:01
Привлекая средства дольщиков на строительство дома, документацией на стройку строительная...

Привлекая средства дольщиков на строительство дома, нужной документацией ООО «Домостроительная компания» так и не обзавелась. Экс-директор стройфирмы похитил деньги дольщиков и теперь отправлен под суд.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, компания под руководством 41-летнего Тагира Тагирова в период с июля 2006 года по июнь 2009 года привлекала денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома по улице Игримской в Тюмени. При этом у организации отсутствовали разрешение на строительство и проектно-сметная документация на возводимый дом.

Оформлять разрешительные документы на строительство Тагиров не стал, а полученные от 41 дольщика денежные средства в сумме почти 50 млн. рублей похитил.

В 2009 г. «Домостроительная компания» обанкротилась.

Тагиру Тагирову предъявлено обвинение по ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупных размерах). После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд г.Тюмени для рассмотрения по существу.

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