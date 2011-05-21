Кто достроит объекты «Сиб-Строя»?

На этом митинге к дольщикам Войновки и Тарман присоединились и покупатели несуществующих квартир в микрорайоне Матмасы. Известно, что ООО «Сиб-Строй» продавало квартиры и там, планировало вести работы, хотя даже земельный участок им не принадлежал. Дольщица Ольга рассказала, что она купила двухкомнатную квартиру в 2008 году в девятиэтажной секции дома переменной этажности, строительство которого дальше фундамента так и не пошло. Ей советуют лишь обращаться в суд и вступать в список кредиторов – других вариантов разрешения ситуации нет.