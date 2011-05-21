Кто достроит объекты «Сиб-Строя»?

На исходе май, погода теплая почти как летом, и только в день выхода на площадь Тюмени дольщиков, которые терпеливо продолжают требовать от властей помощи в достройке жилых домов, где они купили квартиры порядка трех лет назад, пошел дождик.
Дольщики не строящихся жилых объектов в микрорайонах Войновка и Тарманы застройщика ООО «Сиб-Строй» снова вышли на площадь у памятника В.Ленину. Весь митинг с горожанами на площади общались замначальника главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Тюменской области Александр Демченко и замначальника областной инспекции Госстройнадзора Виктор Кулемин.
Митинг прошел достаточно спокойно – без криков, оскорблений и лишнего шума, словно уже ставшее обычным мероприятие. Не смотря на то, что 17 мая на встрече с горожанами, пострадавшими от действий нерадивого застройщика, Александр Демченко пояснил дальнейшие планы строительства объектов, порядка 50 человек с плакатами все-таки пришли на площадь и стояли под моросящим дождем. Недостроенные объекты передают сомнительной, по мнению дольщиков, компании «ЗапСибСтрой» - это и явилось причиной очередного сбора горожан. Согласно уже подписанным договорам, сотрудники новой компании должны были приступить к работам на объектах 1 мая, но «воз и ныне там – на стройке тишина», - уверяют дольщики.
Как пояснила член инициативной группы дольщиков по домам Войновки Наталья Коротаева, компания «ЗапСибСтрой» - совсем неизвестная и никогда не выступала застройщиком многоквартирных жилых домов, поэтому сомнения дольщиков вполне обоснованы. «Мы хотим, чтобы наши объекты достраивала нормальная компания, а не непонятно кто и что! Уже сегодня известно, что «ЗапСибСтрою» отказано в трех банках по кредитам, поэтому денег у них на достройку нет!» - заявила Наталья на площади.
На этом митинге к дольщикам Войновки и Тарман присоединились и покупатели несуществующих квартир в микрорайоне Матмасы. Известно, что ООО «Сиб-Строй» продавало квартиры и там, планировало вести работы, хотя даже земельный участок им не принадлежал. Дольщица Ольга рассказала, что она купила двухкомнатную квартиру в 2008 году в девятиэтажной секции дома переменной этажности, строительство которого дальше фундамента так и не пошло. Ей советуют лишь обращаться в суд и вступать в список кредиторов – других вариантов разрешения ситуации нет.
Дольщики уверены, что инвестиционная привлекательность у недостроенных объектов есть, поскольку выявлены земельные участки, которые числятся за «Сиб-Строем», к тому же в Тарманах еще в прошлый раз просчитывалась возможность строительства еще одной секции, и несколько непроданных квартир есть в недостроях на Войновке.
Совещания в ГУСе результата не приносят – стройки стоят, поэтому дольщики намерены выполнять и далее свое обещание выходить на митинги ежемесячно.