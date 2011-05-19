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Кому передают недострои «Сиб-Строя»?

19 мая 2011, 11:20
Дольщики недостроенных домов компании «Сиб-Строй» выйдут на площадь...

Дольщики недостроенных домов компании «Сиб-Строй» выйдут на площадь у памятника Ленину в Тюмени с требованием завершить строительство объектов в микрорайонах Тарманы и Войновка. Они не уверены в инвесторе, которому передают их будущие квартиры.

«Когда было решено, что объектам необходим инвестор, в Главном управлении строительства области заявляли, что застройщик должен быть платежеспособный, с собственным капиталом, с репутацией и документацией – тот, кто реально сможет довести строительство до конца. В итоге сегодня нас передают малоизвестной компании «ЗапСибСтрой». На вопрос, какие жилищные объекты эта компании возводила ранее, на встрече 17 мая Александр Демченко (замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области) ответить так и не смог», - рассказала член инициативной группы дольщиков домов на Войновке Наталья Коротаева.

По информации дольщиков, от 29 апреля 2011 года между «Сиб-Строем» и «ЗапСибСтрой» заключено четыре договора по работам на всех недостроенных объектах первой компании. Все акты приема-передачи стройматериалов и земельных участков составлены и подписаны. Взамен инвестор получит несколько земельных участков. Согласно документам, работы должны начаться 1 мая текущего года, но до сих пор они не начаты. Причина тому, как выяснилось, неисправность кранов.

Дольщики считают сомнительной компанию, которой передаются их недостроенные объекты.

Митинг дольщиков состоится 20 мая 2011 года на площади у памятника В.Ленину в 16.00 часов.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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