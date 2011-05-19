Кому передают недострои «Сиб-Строя»?

«Когда было решено, что объектам необходим инвестор, в Главном управлении строительства области заявляли, что застройщик должен быть платежеспособный, с собственным капиталом, с репутацией и документацией – тот, кто реально сможет довести строительство до конца. В итоге сегодня нас передают малоизвестной компании «ЗапСибСтрой». На вопрос, какие жилищные объекты эта компании возводила ранее, на встрече 17 мая Александр Демченко (замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области) ответить так и не смог», - рассказала член инициативной группы дольщиков домов на Войновке Наталья Коротаева.