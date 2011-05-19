Кому передают недострои «Сиб-Строя»?

Дольщики недостроенных домов компании «Сиб-Строй» выйдут на площадь у памятника Ленину в Тюмени с требованием завершить строительство объектов в микрорайонах Тарманы и Войновка. Они не уверены в инвесторе, которому передают их будущие квартиры.
«Когда было решено, что объектам необходим инвестор, в Главном управлении строительства области заявляли, что застройщик должен быть платежеспособный, с собственным капиталом, с репутацией и документацией – тот, кто реально сможет довести строительство до конца. В итоге сегодня нас передают малоизвестной компании «ЗапСибСтрой». На вопрос, какие жилищные объекты эта компании возводила ранее, на встрече 17 мая Александр Демченко (замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области) ответить так и не смог», - рассказала член инициативной группы дольщиков домов на Войновке Наталья Коротаева.
По информации дольщиков, от 29 апреля 2011 года между «Сиб-Строем» и «ЗапСибСтрой» заключено четыре договора по работам на всех недостроенных объектах первой компании. Все акты приема-передачи стройматериалов и земельных участков составлены и подписаны. Взамен инвестор получит несколько земельных участков. Согласно документам, работы должны начаться 1 мая текущего года, но до сих пор они не начаты. Причина тому, как выяснилось, неисправность кранов.
Дольщики считают сомнительной компанию, которой передаются их недостроенные объекты.