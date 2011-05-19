Бюджетники Тюмени уже приобретают жилье

Выдача свидетельств бюджетникам Тюмени продолжается. 26 мая на заседании Тюменской областной думы планируется рассмотреть очередные поправки в закон № 128 (о жилищных субсидиях бюджетникам).
Накануне на заседании президиума областного правительства о ходе программы отчиталась первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. По ее словам, на данный момент завершается выдача свидетельств, как основных, так и дополнительных - на детей. По спискам от профильных департаментов были подготовлены 724 свидетельства по сто тысяч на ребенка, почти все они выданы. «Осталось выдать 29 свидетельств, 2 – в образовании, 27- в здравоохранении», - пояснила Наталья Александровна.
Заключены первые двенадцать предварительных договоров на приобретение жилых помещений. Достаточно активно идет оформление ипотечных договоров. Большая часть участников программы обращаются в Западно-Сибирский коммерческий банк, в котором процентная ставка колеблется от 9, 8% до 11%, в Сбербанке – от 11 до 11,5%, в Ханты-Мансийском – от 10 до 14%, пояснила первый замгубернатора.
В преддверии намеченного на 26 мая заседания Тюменской областной думы, на котором планируется рассмотреть очередные поправки в закон № 128, губернатор Тюменской области Владимир Якушев напомнил: «Каждое изменение закона должно увеличивать возможности участников программы и в то же время гарантировать защищенность от недобросовестных застройщиков».
Глава региона дал поручение еще раз взвесить эффект от внесения поправок и предложил подумать о критериях отбора застройщиков для участия в программе в части долевого строительства.
Владимир Якушев поручил провести рабочее совещание, на котором поправки в 128 закон будут согласованы в окончательном виде.