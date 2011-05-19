Бюджетники Тюмени уже приобретают жилье

Накануне на заседании президиума областного правительства о ходе программы отчиталась первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. По ее словам, на данный момент завершается выдача свидетельств, как основных, так и дополнительных - на детей. По спискам от профильных департаментов были подготовлены 724 свидетельства по сто тысяч на ребенка, почти все они выданы. «Осталось выдать 29 свидетельств, 2 – в образовании, 27- в здравоохранении», - пояснила Наталья Александровна.