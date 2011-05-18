Руководитель стройфирмы продавал несуществующие квартиры

Между тем, Долгих обращавшимся к нему гражданам пояснял, что по данному адресу ведется строительство жилого дома со встроенными офисами и торговыми помещениями. Мошенник предлагал людям заключить предварительные договоры на участие в долевом строительстве и оплатить свое будущее жилье. Граждане, не подозревая обмана, отдавали аферисту деньги, получая взамен фальшивые документы на квартиры.