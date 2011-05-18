Руководитель стройфирмы продавал несуществующие квартиры

В Тюмени будут судить бывшего руководителя фирмы ООО «Солитон-офис» Евгения Долгих, обвиняемого в мошенничестве.
По информации прокуратуры Тюменской области, еще в июне 2006 года ООО «Солитон-офис» со своим партнером по бизнесу заключило договор о совместной деятельности, целью которого являлось строительство административного здания института по улице Мельникайте в Тюмени.
Между тем, Долгих обращавшимся к нему гражданам пояснял, что по данному адресу ведется строительство жилого дома со встроенными офисами и торговыми помещениями. Мошенник предлагал людям заключить предварительные договоры на участие в долевом строительстве и оплатить свое будущее жилье. Граждане, не подозревая обмана, отдавали аферисту деньги, получая взамен фальшивые документы на квартиры.
В 2007 г. партнер по бизнесу, узнав о недобросовестном поведении Долгих, расторг с ним договор о совместной деятельности. В 2009 г. ООО «Солитон-офис» обанкротилось.
От действий Евгения Долгих пострадало 17 человек. Размер причиненного им ущерба составил около 20 млн. рублей.
Евгению Долгих предъявлено обвинение по ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Он находится под подпиской о невыезде. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.