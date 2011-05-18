Муниципальная собственность отходит в частные руки

«Подходит к своему логическому завершению деятельность по минимизации имущественного комплекса на балансе муниципалитета, в связи с этим снижаются затраты на его содержание, - прокомментировал председатель комиссии Сергей Коробов. - Поэтому наступает серьезный и значимый этап, когда необходимо пересмотреть политику в управлении муниципальным имущественным комплексом. Необходимо четко понимать механизм реализации, будь то приватизация, продажа, перевод в уставные капиталы, оставшейся муниципальной собственности. В силу активной работы в этом направлении последние 3-4 года ожидается сокращение доходной части по этим статьям. Про это тоже забывать нельзя. Все эти моменты заставляют нас вносить изменения в стратегию распоряжения имущественного комплекса города Тюмени, над чем мы и начинаем сейчас работать».