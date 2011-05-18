Муниципальная собственность отходит в частные руки

В Тюмени продолжается приватизация объектов муниципального имущества. Накануне на заседании постоянной комиссии по экономической политике депутатам Тюменской городской Думы был представлен отчет об итогах приватизации в 2010 году.
За отчетный период приватизировано 152 объекта муниципальной собственности. Приватизация 32 объектов осуществлялась на основании решений принятых в декабре 2009 года. В соответствии с прогнозным планом, приватизированы: 23 единицы спецтехники и 31 объект недвижимости, а именно, 6 линейно-кабельных сооружений (телефонная канализация) и 25 нежилых помещений (строений).
На открытых торгах в 2010 году продан 21 объект муниципальной собственности, 102 объекта приватизированы субъектами малого и среднего предпринимательства. В бюджет города по этим позициям поступило 154 585,4 тыс. рублей (при плане доходов 103 680 тыс. рублей). Как пояснил директор департамента имущественных отношений А.В. Киселев, разница в сумме образовалась из-за возврата рассрочек платежей за прошлые годы.
Наряду с отчуждением нежилых строений осуществляется продажа и земельных участков занимаемых этими объектами. От продажи земельных участков в бюджет города поступили 32 092,3 тыс. рублей, сообщает портал Тюменской городской Думы.
«Подходит к своему логическому завершению деятельность по минимизации имущественного комплекса на балансе муниципалитета, в связи с этим снижаются затраты на его содержание, - прокомментировал председатель комиссии Сергей Коробов. - Поэтому наступает серьезный и значимый этап, когда необходимо пересмотреть политику в управлении муниципальным имущественным комплексом. Необходимо четко понимать механизм реализации, будь то приватизация, продажа, перевод в уставные капиталы, оставшейся муниципальной собственности. В силу активной работы в этом направлении последние 3-4 года ожидается сокращение доходной части по этим статьям. Про это тоже забывать нельзя. Все эти моменты заставляют нас вносить изменения в стратегию распоряжения имущественного комплекса города Тюмени, над чем мы и начинаем сейчас работать».
Второй вопрос повестки дня - реализация полномочий собственника водных объектов, правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в 2010-2011 годах.
В муниципальной собственности города Тюмени находятся 8 водных объектов (пруд Лесной, пруд Войновский, пруд Березовый, пруд Мысовской, пруд Плехановский, пруд Ярославский, пруд Студенческий, пруд Южный). По 2 водоемам (обводненный карьер «Северный» и «Садовый») в текущем году продолжается работа по их оформлению в муниципальную собственность.
В 2010 году на территории города Тюмени функционировали 9 зон отдыха на водоемах, где могли проводить свободное время горожане. Денежные средства на их обустройство и содержание выделяются из разных источников – это как бюджет города, так и вложение инвесторов. Для удобства и комфорта отдыхающих прилагается масса усилий. Там, где есть возможность, проводится обустройство пляжных зон: выполняются мероприятия по обновлению пляжа песком, очистке прибрежной территории от кустарников, производится установка спасательных постов и др. Четыре зоны отдыха предоставляют возможность отдохнуть на своей территории, как в летний, так и в зимний периоды.
«Немалое значение имеет и тот факт, что водные объекты становятся интересны инвесторам, что позволяет решить две задачи: предоставить места для отдыха горожанам и развивать экономику города, - подчеркнул председатель комиссии. – Инвесторы вкладывают денежные средства во внешний вид своих территорий, развивают инфраструктуру, что, в свою очередь, дает возможность тюменцам активно отдыхать, не опасаясь за свое здоровье».