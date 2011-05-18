Качество медпомощи в Тюмени: есть ли улучшение?

В городской думе на заседании комиссии по социальной политике 17 мая обсуждали работу сферы здравоохранения города за минувший год — выполнение целевой программы «Основные направления развития здравоохранения в городе Тюмени на
Программа была утверждена администрацией Тюмени в январе 2010 года, цель ее — улучшение здоровья населения. Для достижения цели определены две задачи: повышение качества и доступности медпомощи и повышение роли профилактической медицины.
Финансирование программы осуществлялось за счет нескольких источников: городской бюджет, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, областной бюджет. Из бюджета города на программу (по уточненному плану) было определено 254 млн. 990 тыс. рублей. Фактически использовано 249 млн. 028 тыс. рублей, рассказал начальник управления по здравоохранению администрации города Сергей Ярцев.
Основными мероприятиями, реализованными в 2010 году по программе, стали: организация деятельности муниципальных лечебно-профилактических учреждений; проведение дополнительной диспансеризации определенных категорий населения; профилактические прививки; совершенствование отраслевой оплаты труда; ремонт и реконструкция объектов здравоохранения; информационное обеспечение.
Критерии оценки эффективности выполнения муниципальных программ определены на федеральном уровне.
По числу врачей, работающих в сфере муниципального здравоохранения Тюмени, в 2010 году отмечен рост, но уменьшилось количество врачей-терапевтов участковой службы, оказывающих помощь взрослому населению. По среднему медицинскому персоналу общий показатель на 10 тыс. населения остался на уровне 2009 года, но на 4,6% меньше стало медсестер в участковой службе.
Сергей Ярцев назвал еще ряд других показателей, характеризующих состояние отрасли здравоохранения в Тюмени: в 2010 году не было случаев материнской смерти; показатель младенческой смертности снижен на 0,4%; увеличилось число смертей лиц в возрасте до 65 лиц, но умерших от инсульта и инфаркта миокарда в этой же возрастной группе в прошлом году было меньше, чем в 2009-ом.Ощутимо снизилось число случаев выявления туберкулеза в запущенной форме.
«Остается достаточно высокий удельный вес больных с запущенными формами онкозаболеваний, хотя этот показатель чуть ниже в 2010 году, чем в 2009-ом.Но в целом это остается одной из главных наших проблем», — подчеркнул начальник управления по здравоохранению.
Таким образом, уровень результативности выполнения программы «Основные направления развития здравоохранения» в минувшем году составил 105,7%, эффективности — 101,6%, подвел итог Сергей Ярцев.
Однако с такой оптимистичной оценкой не согласился председатель городской думы Сергей Медведев. Обращаясь к начальнику управления по здравоохранению он отметил, что в отчете опять указаны средние зарплаты медработников, что сравнимо со «средней температурой по больнице». Но когда медработники приходят на прием к депутатам, они говорят, что у них нет таких зарплат — 25 тыс. 292 руб., и у среднего медперсонала — 15 тыс. 963 руб.
Как пояснил Сергей Ярцев, при расчете средних показателей зарплата руководителей медучреждений (главного врача и его заместителя) в расчет не принимается, но есть категории врачей, у которых зарплата более высокая: участковые терапевты, врачи скорой помощи, гинекологи, врачи лабораторной диагностики. Однако узкие специалисты, терапевты, у которых нет участковой нагрузки, получают зарплату ниже средней.
Затем председатель гордумы рассказал о результатах опроса, который был недавно проведен по инициативе федеральной власти для оценки работы глав регионов УрФО. При том, что в целом картина по региону благоприятная («Наш губернатор на втором месте в УрФО»), по сфере здравоохранения участники опроса высказали немало претензий. Медицинскими услугами по полису пользуется 41% опрошенных, остальные предпочитают платить. Жители оказались недовольны доступностью медуслуг и их качеством. «70% свердловчан и тюменцев не удовлетворены очередями в больницах», — процитировал Сергей Медведев итоги опроса.
Он добавил, что в целом тюменская медицина (областная, а не только города Тюмени) оказалась по оценкам жителей, на четвертом месте из шести — впереди ХМАО, ЯНАО, Челябинская область. «Не все так хорошо, как мы докладываем», — сделал свой вывод председатель гордумы.
Он также рассказал, что перед Днем Победы на приеме у него были пожилые люди, которые жаловались: сдать анализы по полису — через неделю, платно — в этот же день, в лаборатории нет очереди. «Пятый год говорим, что очередей не должно быть в медучреждении, а они как были, так и есть. У нас депутат Романов заболел, позвонил мне, что поехал в больницу, вернулся через два часа — в очереди просидел», — привел еще пример Сергей Медведев.
На доступность медуслуг в значительной мере влияет укомплектованность кадрами, ответил на это Сергей Ярцев. Сейчас25-30%выпускников вуза уходят из отрасли в другие сферы.
Меры к тому, чтобы привлечь кадры в отрасль принимаются. Главный фактор здесь — уровень зарплат. В муниципальных медучреждениях 92% средств финансирования уходит на оплату труда с налогами.
Начальник управления по здравоохранению сообщил, что с июля 2011 года планируется повышение зарплаты всем на 6%, а по Тюменской области еще в течение двух лет (2011 и 2012 г.г.) оплата труда медработников вырастет на 20%.
Он также добавил, что кроме повышения зарплат, не остаются без внимания другие социальные аспекты: выделение жилья, предоставление детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях. Так, в 2010 году медработники города получили 23 служебные квартиры, в нынешнем — шесть. По областной программе жилищного субсидирования сотрудники тюменского здравоохранения получили 101 сертификат. Есть планы по переводу части муниципальных помещений в жилые, например, в помещении бывшего филиала
В прошлом году тюменская медицина не дождалась денег из федерального фонда ОМС, поэтому финансовая ситуация была сложная, добавила заместитель главы Тюмени Вера Соловьева. В этом году ситуация должна быть значительно лучше — Тюмень вошла в общероссийскую программу модернизации здравоохранения и получила деньги из госбюджета.
Фото с сайта femineo.ru