Качество медпомощи в Тюмени: есть ли улучшение?

Он также рассказал, что перед Днем Победы на приеме у него были пожилые люди, которые жаловались: сдать анализы по полису — через неделю, платно — в этот же день, в лаборатории нет очереди. «Пятый год говорим, что очередей не должно быть в медучреждении, а они как были, так и есть. У нас депутат Романов заболел, позвонил мне, что поехал в больницу, вернулся через два часа — в очереди просидел», — привел еще пример Сергей Медведев.