Широтная-Пермякова-Федюнинского: планировка и межевание

С информационными материалами по проекту планировки и межевания обозначенной территории можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 326, 327, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17). Там же принимаются предложения и замечания по проекту, которые можно будет высказать и в день проведения публичных слушаний – 10 июня 2011 года в 16.00 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210).