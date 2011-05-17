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Широтная-Пермякова-Федюнинского: планировка и межевание

17 мая 2011, 13:16
На публичные слушания по проекту планировки и межевания территории...

На публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Широтной – за жилой застройкой вдоль улицы Пермякова – улицы Федюнинского – вдоль перспективной пробивки улицы Николая Федорова приглашают горожан.

На мероприятии ждут жителей, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на указанной территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих границах, а также иных заинтересованных лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

С информационными материалами по проекту планировки и межевания обозначенной территории можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 326, 327, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17). Там же принимаются предложения и замечания по проекту, которые можно будет высказать и в день проведения публичных слушаний – 10 июня 2011 года в 16.00 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210).

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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