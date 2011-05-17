Ксения Сухинова: Красивой быть легко

Ксения Сухинова приехала в Тюмень спустя два года после работы в Москве и за рубежом. Цель визита, в основном, семейная — встретиться с родственниками и друзьями, которых она давно не видела. «Отметить бабушкин день рождения, он был 9 мая, и поздравить маму, у неё 25-го, — делится Ксения в интервью с корреспондентом Ириной Баржак. — Встретиться с друзьями, ну, и на дачных грядках успеть покопаться, — смеётся красавица. — А здесь еще студвесна и юбилей родного вуза, в общем, надо многое успеть».