Ксения Сухинова: Красивой быть легко

Ксения Сухинова приехала в Тюмень спустя два года после работы в Москве и за рубежом. Цель визита, в основном, семейная — встретиться с родственниками и друзьями, которых она давно не видела. «Отметить бабушкин день рождения, он был 9 мая, и поздравить маму, у неё
Сейчас Ксения занимается благотворительностью, модельной карьерой и путешествует. «Меня приглашают участвовать в многочисленных проектах, связанных с конкурсом „Мисс Россия“, ждут на „Мисс Казахстан“, „Мисс Украина“, „Мисс Мира“ и „Мисс Вселенная“. За те два года, что я не была в Тюмени, я побывала в Африке, во Вьетнаме, работаю в Нью-Йорке и Париже...»
Надо добавить, что Ксения до сих пор сотрудничает с «Мисс Мира», еще на год с ней продлили контракт. Это, к слову, единственный случай в истории конкурса. Не так давно девушка стала лицом эксклюзивной дизайнерской ювелирной линии Модного дома Валентина Юдашкина. Также модель представила и его новую джинсовую коллекцию. Образ, выбранный для нее — выбеленные брови, яркие губы, пышные волосы — очень популярный на Западе и в Америке. "На этих фотографиях меня даже мама не узнала«,- смеется Ксения.
«Красивой быть легко, — говорит Ксения, — и примерять на себя новые образы очень интересно, но самое приятное, что я не ощущаю к себе чувства зависти». Менять образы — это прерогатива актёров, Ксения мечтает стать актрисой, но сейчас у неё другие планы — построить карьеру модели.
На вопрос — занимается ли выпускница нефтегазового университета кибернетикой (в вузе она получила специальность на кафедре «Кибернетические системы»), Ксюша, улыбаясь, отвечает: «Конечно, да! На кухне ежедневно». Она с большой теплотой вспоминает о годах учёбы в университете. Девушам-моделям, участницам конкурса «Мисс Нефтегаз», королева красоты посоветовала ни за что не бросать учебу: «Обязательно нужно получиться престижное образование!»
После визита в студию телерадиокомпании «Наша Юность» Ксения Сухинова встретилась с ректором ТюмГНГУ Владимиром Новосёловым. Во время беседы он предложил ей войти в правление ассоциации выпускников ТИИ-ТюмГНГУ. На раздумье ушло ровно 30 секунд, после чего Владимир Васильевич вручил удостоверение полномочного представителя ассоциации. «С такими красными „корочками“ теперь не страшно ездить и по улицам Москвы», — пошутила Ксения.
Ксении был преподнесён еще один сюрприз. Владимир Васильевич сообщил и о том, что в рамках празднования юбилея вуза проводится конкурс «Созвездие Нефтегаза». 20 октября победителям, то есть 55 «звёздам» Нефтегазового университета, будут вручены подарочные сертификаты. А на встрече, по решению жюри конкурса, Ксении было вручено свидетельство о присвоении статуса победителя всероссийского конкурса «Созвездие Нефтегаза», посвящённого
Татьяна Тагильцева, управление информационной политики ТюмГНГУ.