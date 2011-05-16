Вопрос по «Молодой семье» задай специалисту

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует на территории Тюменской области не первый год и по-прежнему вызывает немало вопросов у населения. На портале «Недвижимость в Тюмени» работает консультант по данному направлению.
Вопросы можно задать здесь. На них ответит заместитель директора регионального агентства недвижимости «Этажи» по соцпрограммам Алевтина Плотникова.
Напомним, среди консультантов портала также есть представители застройщиков, осуществляющих строительство жилых домов в микрорайонах 3-ий и 4-ый Заречный и МЖК, специалисты по недвижимости (в том числе и загородной) и сделкам с ней, а также консультанты по отделочным материалам и напольным покрытиям.