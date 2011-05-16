Вопрос по «Молодой семье» задай специалисту

Напомним, среди консультантов портала также есть представители застройщиков, осуществляющих строительство жилых домов в микрорайонах 3-ий и 4-ый Заречный и МЖК, специалисты по недвижимости (в том числе и загородной) и сделкам с ней, а также консультанты по отделочным материалам и напольным покрытиям.