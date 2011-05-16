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Что будут строить за микрорайоном МЖК?

16 мая 2011, 09:30
Горожан приглашают на публичные слушания по проекту планировки в границах улиц Широтной...

Горожан приглашают на публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Широтной – Линейной за микрорайоном МЖК.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени, заинтересованные горожане могут ознакомиться с информационными материалами, а также оставить свои предложения, замечания в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 326, 327) с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов.

Ознакомиться с картой, на которой изображена территория проекта планировки в границах улиц Широтной – Линейной за микрорайоном МЖК, можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Общество/ Информация о нормотворческой деятельности» в приложении к распоряжению администрации города Тюмени от 03.05.2011 № 212-рк «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Широтная – Линейная за микрорайоном МЖК».

Публичные слушания пройдут 20 мая с 16 до 17 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210).

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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