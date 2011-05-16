Что будут строить за микрорайоном МЖК?

Ознакомиться с картой, на которой изображена территория проекта планировки в границах улиц Широтной – Линейной за микрорайоном МЖК, можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Общество/ Информация о нормотворческой деятельности» в приложении к распоряжению администрации города Тюмени от 03.05.2011 № 212-рк «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Широтная – Линейная за микрорайоном МЖК».