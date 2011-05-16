Что будут строить за микрорайоном МЖК?

Горожан приглашают на публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Широтной – Линейной за микрорайоном МЖК.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени, заинтересованные горожане могут ознакомиться с информационными материалами, а также оставить свои предложения, замечания в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 326, 327) с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов.
Ознакомиться с картой, на которой изображена территория проекта планировки в границах улиц Широтной – Линейной за микрорайоном МЖК, можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Общество/ Информация о нормотворческой деятельности» в приложении к распоряжению администрации города Тюмени от 03.05.2011 № 212-рк «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Широтная – Линейная за микрорайоном МЖК».
Публичные слушания пройдут 20 мая с 16 до 17 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210).